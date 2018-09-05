СКР намерен забрать у полиции дело о ДТП, в котором погиб мужчина и пострадал 6-летний ребенок

Подмосковный главк Следственного комитета РФ добивается передачи в свое производство уголовного дела о ДТП, в котором пострадал 6-летний ребенок и погиб его отец. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщила пресс-служба ведомства.

Речь идет о расследовании ЧП, которое произошло 26 августа на автодороге «М8 Холмогоры – г. Сергиев Посад». В результате происшествия пострадал малолетний ребенок, а его отец получил множественные повреждения и скончался на месте.

В связи с тем, что во время ДТП пострадал ребенок и дело вызвало широкий общественный резонанс, ведомство намерено добиваться его изъятия из производства СУ УМВД России по Сергиево-Посадскому району и под свой контроль «в целях полного и всестороннего расследования».

В случае передачи уголовного дела будут проверены все факты, изложенные в СМИ, а также проведен комплекс необходимых экспертиз и иных следственных действий с целью установления всех обстоятельств случившегося, отмечают в ведомстве.

Напомним, 26 августа около 21:50 минут водитель, двигаясь на машине «BMW Х-5» из Москвы, выехал на полосу встречного движения и врезался в «BMW Х-6» и «Хонду». В результате ДТП погиб водитель «BMW Х-6» и пострадал ребенок, который находился в этом автомобиле. Также пострадали водитель и пассажир «BMW Х-5». Все пострадавшие госпитализированы в районную больницу, уточняют «Сергиевские ведомости».

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 05.09.18

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