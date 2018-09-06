Требовали 10 млн рублей: в Подмосковье задержаны похитители уроженцев ближнего зарубежья

В Подмосковье задержано пятеро мужчин, подозреваемых в похищении двух уроженцев ближнего зарубежья. Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, с потерпевших требовали более 10 млн рублей.

По ее словам, подозреваемые, четверо неоднократно судимых уроженцев Ставропольского края и житель Подмосковья, похитили двоих мужчин в городе Щелково и удерживали их в одном из домов в Балашихе. Они требовали у потерпевших 500 тысяч рублей и расписки по долговым обязательствам за выполнение потерпевшими строительных работ на сумму более десяти миллионов рублей.

В полиции отметили, что похитители присвоили автомобили своих жертв и запугивали потерпевших, стреляя по ним из травматического оружия, чтобы «подтвердить серьезность своих намерений».

Тем не менее, одному из похищенных удалось сбежать, второго отпустили, чтобы он мог собрать деньги.

Возбуждено уголовное дело по ст. 126 УК РФ («Похищение человека) и ст. 163 УК РФ («Вымогательство»). В ходе обысков изъяты документы на похищенные автомашины, мобильные телефоны, техническое средство подавления радиосигналов, ножи, травматический, пневматический и сигнальный пистолеты. Кроме того, в автосервисе обнаружен один из украденных автомобилей.

Задержанные заключены под стражу решением суда. В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего и другие эпизоды их противоправной деятельности.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 06.09.18

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