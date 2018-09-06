Такое было перед дефолтом-1998: социологи фиксируют повышенную тревожность граждан РФ

Несбывшиеся ожидания после мартовских выборов президента РФ и антинародные предложения «нового» состава федерального правительства, в особенности, – пенсионная реформа привели к тому, что в России усиливается социальная напряженность. Социологи отмечают, что подобное было последний раз зафиксировано накануне дефолта в 1998 году.

По данным социологов «Левада-центра», в нынешнем году респонденты стали чаще, чем в 2017 году, высказывать озабоченность по поводу всех существующих проблем в России. Почти 3/4 из числа всех опрощенных (72%) волнует рост цен, тогда как в прошлом году этот тревожил 61% респондентов.

Более чем половина жителей страны – 52% вместе 45% в 2017 году – опасается бедности. На 15% увеличилось число тех, кто опасается роста безработицы (48% вместо 33%).

Внимание к проблемам коррупции остается на достаточно высоком уровне, однако в свете последних событий тема взяточничества в определенной степени отошла на второй план. Вероятно, поэтому число тех, кого волнует эта проблема, за год не изменилось и зафиксировалось на уровне 33%.

Также в «пятерку» страхов граждан РФ вошла недоступность некоторых видов медицинского обслуживания – это волнует 31% соотечественников (в 20017 году 26%).

Кроме того, значительное число респондентов (по 30%) выразили опасения относительно кризиса в экономике, спада производства в промышленности и сельском хозяйстве, а также по поводу резкого расслоения на богатых и бедных и несправедливого распределения доходов. В 2017 году эти проблемы вызывали меньше беспокойство – 28% и 25% соответственно.

Антимусорные протесты, которые прокатились по всей стране и были особенно сильны в Московской области, также сказались на общественном мнении. Каждого четвертого респондента тревожит экологическое состояние окружающей среды.

На 8% увеличилось число тех, кого волнует недоступность образования (21% вместо 13%).

Наименьшее беспокойство у населения сегодня вызывают «теракты в Чечне и на Северном Кавказе» (3%), конфликты во власти (3%), рост заболеваемости СПИДом (4%) и ограничение гражданских прав (6%).

Как подчеркнул директор «Левада-центра» Лев Гудков, тенденции, которые показывает исследование, выглядят неутешительными. Он обратил внимание, что каждый пункт опросника вырос в среднем на треть – такие показатели последний раз фиксировались накануне дефолта 1998 года.

«Это означает, что резко вырос уровень напряженности в стране. Причем это не беспокойство какой-то конкретной проблемой, а это повышение общей тревожности и недовольства», – цитирует Гудкова «Коммерсантъ».

Эксперт отметил, что рост недовольства россиян начался еще в декабре 2017 года, однако приостановился во время президентской кампании из-за «накачки населения обещаниями». Однако, после того как было озвучено ряд инициатив, в том числе повышение пенсионного возраста, в обществе начало расти раздражение.

«Граждане чувствуют рост расходов на армию, полицию, чиновников, войну в Сирии, смысла которой люди не понимают, конфронтацию с Западом. И тут еще пенсионная реформа. Нарушение негласного общественного договора», – сказал он.

При этом социолог обратил внимание, что сейчас это раздражение «неоформленное» и в настоящий момент трудно предсказать, выльется ли это в массовые протесты, так как нет сильного лидера, который мог бы мобилизовать население.

Как сообщал «Новый День», 16 июня правительство внесло в Госдуму законопроект о повышении пенсионного возраста для мужчин до 65 лет, для женщин – до 63 лет. Второе чтение намечено на 24 сентября.

29 августа президент Путин заявил, что поддерживает повышение пенсионного возраста, однако признал, что проект правительства РФ нужно смягчить. Он предложил повысить пенсионный возраст для женщин не на 8 лет, а на 5, предусмотреть право досрочного выхода на пенсию для многодетных матерей, а также подготовить рынок труда к новым условиям. В частности, он заявил о необходимости установления административной и даже уголовной ответственности для работодателей за увольнение сотрудников предпенсионного возраста, а также за отказ в приеме на работу в связи с возрастом.

Ранее «Левада-центр» сообщил, что в настоящее время 53% (в июле – 37%) россиян готовы участвовать в акциях протеста против пенсионной реформы.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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