Распродажа России: глава Минэкономразвития обещает приватизацию «Совкомфлота»

Правительство РФ не отказалось от планов распродажи государственных активов. Как сообщил глава Минэкономразвития Максим Орешкин, приватизация части госпакета акций крупнейшей российской судоходной компании «Совкомфлот» все еще может состояться в этом году.

«Да, мы работаем над этим (сделкой в 2018)» – сказал Орешкин журналистам в кулуарах Московского финансового форума.

«На Дальневосточном форуме (ВЭФ, пройдет на следующей неделе) будет подписана одна очень интересная сделка – между «НОВАТЭКом», «Совкомфлотом» и китайскими партнерами. Это является очень важным этапом к приватизации «Совкомфлота», потому что такая сделка серьезно увеличит стоимость компании, сделает более понятными и прозрачными ее долгосрочные перспективы», – сказал министр, слова которого цитирует «Интерфакс».

«Совкомфлот» специализируется на перевозке нефти, нефтепродуктов и сжиженного газа, это один из крупнейших в мире операторов танкерного флота. Сейчас 100% «Совкомфлота» принадлежит государству. В плане приватизации на 2017-2019 годы зафиксирована возможность снижения доли государства в компании до 25% плюс одна акция. На первом этапе планировалось продать пакет в размере 25% минус одна акция.

Стоит отметить, что бывший состав правительства РФ также анонсировал продажу госпакета акций «Совкомфлота» летом прошлого года, однако тогда приватизация не состоялась.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 06.09.18

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