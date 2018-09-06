Минск поддержал позицию Россию в украинском конфликте

Белоруссия осуждает любые попытки сорвать минский процесс. Об этом заявил журналистам начальник управления информации и цифровой дипломатии – пресс-секретарь Министерства иностранных дел Беларуси Анатолий Глаз, комментируя последние события в Донецкой народной республике, где был убит ее глава Александр Захарченко.

«Для нас неприемлемы любое насилие в зоне конфликта, страдания и гибель людей, в том числе господина Захарченко. Мы осуждаем любые попытки сорвать минский процесс», – заявил Глаз, слова которого цитирует «Белта».

«Призываем все заинтересованные стороны не идти на поводу у лиц, целью которых является его блокирование, проявить волю и стремление для продолжения диалога», – добавил он.

Официальный представитель белорусского МИДа также подчеркнул, что Минск не является участником переговоров по урегулированию украинского конфликта и не вмешивается в них. «Но мы и не сторонние наблюдатели – мы создаем и будем создавать условия для их проведения, так же как и для реализации любых инициатив, направленных на преодоление конфронтации, на диалог, на развитие сотрудничества в регионе», – сказал он.

В то же время Глаз с сожалением констатировал, что минский процесс развивается не так динамично, как этого хотелось бы. «Мы со своей стороны готовы оказать содействие для обеспечения переговоров в любом формате, если это будет необходимо», – заверил он.

Ранее с аналогичными заявлениями выступали официальные лица России.

Минск, служба информации РИА «Новый День»

Минск. Другие новости 06.09.18

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