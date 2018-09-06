ЧП в Подмосковье: 5-летний мальчик сгорел после взрыва баллончика

В Подмосковье 5-летний мальчик погиб после взрыва баллончика, который он бросил в раскаленный мангал. Как передает корреспондент РИА «Новый День», следственный комитет организовал проверку обстоятельств ЧП.

Как сообщила пресс-служба подмосковного главка ведомства, предварительно установлено, что ребенок вместе с родителями находился даче в Ступинском районе. Пока родители занимались своими делами, мальчик гулял по дачному участку.

«В какой-то момент он нашел баллончик с жидкостью, подошел к мангалу и бросил его туда. От нагрева баллончик взорвался, и пламя огня перекинулось на ребенка. Мальчик с множественными ожогами был доставлен в больницу города Москвы. Спустя несколько дней ребенок скончался от полученных ожогов», – говорится в сообщении.

В настоящее время выясняются все обстоятельства случившегося. Как предполагается, по результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 06.09.18

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