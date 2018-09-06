Точка невозврата пройдена: теперь даже Путин вызывает раздражение

Нынешним летом в сознании жителей России произошел психологический перелом, который не сулит ничего позитивного для страны. Как сказал в интервью РИА «Новый День» известный социолог и политолог, директор Института глобализации и социальных движений Борис Кагарлицкий, объявленная правительством РФ пенсионная реформа, которую продержал глава государства, создала абсолютную враждебность между обществом и политической элитой: теперь даже голос президента РФ Владимира Путина вызывает у людей раздражение.

Кагарлицкий обратил внимание, что точкой невозврата в России нужно считать момент объявления проекта о повышении пенсионного возраста. «После этого лета в обществе произошел психологический перелом, когда категорически изменилось отношение к власти. Дело даже не в экономических проблемах и социальной напряжённости, которые, кстати говоря, благополучно нарастали последние 10 лет», – считает эксперт.

«Спасибо за это нужно сказать самой власти: правительству, отчасти уже и президенту. Они своими выступлениями по поводу пенсионной реформы дали обществу осознать абсолютную непримиримую враждебность между населением и правящими кругами», – подчеркнул Кагарлицкий.

Эксперт выразил уверенность, что даже социологические замеры, которые фиксируют рост напряженности в обществе, не могут сейчас дать полную картину изменений. Он пояснил, что формальные замеры не отражают такое понятие, как эмоциональное отношение к тому или иному процессу, в то время как именно оно изменилось неотвратимо.

«Раньше подавляющее большинство населения власть не любило, но воспринимало ее как свою, как пьющего родственника. Все прекрасно понимали, что власть состоит из преступников, жуликов и воров – это не вызывало никаких возражений, при этом совершенно не провоцировало на протест. Люди считали: ну да, жулики и воры, у меня вот кузен жулик, а троюродный брат вообще убийца. Мне это неприятно, мне стыдно за эту семью, но какая уж есть. Отношение к власти было – как к мерзавцам и гадам, которые живут в собственной семье и с которыми ничего нельзя сделать», – считает эксперт.

По его оценке, сейчас же население России воспринимает власть не просто как плохую, а как опасную и враждебную для себя.

«Они [власть] воспринимаются как захватчики-инопланетяне – их даже понять нельзя, это существа из другого мира, к которым не может быть никакой эмпатии. Это перелом психологический, который приведёт к очень большим сдвигам именно в поведении людей», – считает социолог.

При этом прогнозировать, какую форму приобретет народное недовольство и как именно оно будет выражено, сейчас практически невозможно, отметил Кагарлицкий.

«Это может быть результатом каких-то случайных мелких событий, которые представить невозможно. Какой-нибудь чиновник нахамил старушке, собачка попала под машину политика и все… покатилось, понеслось и случились невероятные потрясения. С чего это будет начинаться и чем закончится, предсказать невозможно, но это уже сейчас совершенно другое общество, чем то, в котором мы жили еще осень 2017 года», – констатировал он.

В то же время, эксперт обратил внимание, что действия власти предсказать можно. «Поведение власти прогнозируется очень легко, потому что власть не поняла, что произошло. Власть будет действовать так же, как она действовала последние 20 лет, не понимая, почему их решения вызывают не просто другую, а противоположную реакцию», – подчеркнул он.

Как полагает Кагарлицкий, этот эффект можно было наблюдать уже в конце августа, когда президент РФ выступил в поддержку реформы. По его словам, пока экспертное сообщество продолжает обсуждать «уступки» Путина, граждане страны со своими выводами определились.

«Народу совершенно неважно, что он сказал. Он просто вызывает у людей отторжение так же, как раньше вызывал симпатию. Если раньше он говорил то, что шло абсолютно вопреки общественному мнению, к примеру, когда восхвалял Ельцина в Екатеринбурге, это на его репутации не отражалось, потому что просто он вызвал симпатию, ему любое заявление прощали. А сейчас ровно наоборот – как в том анекдоте про развод: я пытался приводить жене какие-то аргументы, а потом понял, что ее раздражает звук моего голоса», – заключил эксперт.

Как сообщал «Новый День», 16 июня правительство внесло в Госдуму законопроект о повышении пенсионного возраста для мужчин до 65 лет, для женщин – до 63 лет. Второе чтение намечено на 24 сентября.

29 августа президент Путин заявил, что поддерживает повышение пенсионного возраста, однако признал, что проект правительства РФ нужно смягчить. Он предложил повысить пенсионный возраст для женщин не на 8 лет, а на 5, предусмотреть право досрочного выхода на пенсию для многодетных матерей, а также подготовить рынок труда к новым условиям. В частности, он заявил о необходимости установления административной и даже уголовной ответственности для работодателей за увольнение сотрудников предпенсионного возраста, а также за отказ в приеме на работу в связи с возрастом.

Ранее «Левада-центр» сообщил, что в настоящее время 53% (в июле – 37%) россиян готовы участвовать в акциях протеста против пенсионной реформы.

Кроме этого социологи фиксируют рост тревожности среди жителей страны. Опасения, касательно практически всех проблем, от роста цен до безработицы, выросли за прошедший год практически на треть – такие показатели последний раз фиксировались накануне дефолта 1998 года.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 06.09.18

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