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Пятница, 7 сентября 2018, 11:51 мск

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В Москве мужчина попал под поезд, пытаясь справить нужду

В Москве на станции метро «Сходненская» погиб 25-летний мужчина, который спрыгнул на пути, чтобы справить нужду. Об этом сообщил руководитель пресс-службы УВД на Московском метрополитене Алексей Мышляев.

«Около 0:55 на станции метро «Сходненская» произошел инцидент с пассажиром, в ходе которого 25-летний уроженец Кировской области самостоятельно спрыгнул на жесткий путь станции с целью справить личную нужду», – цитирует слова Мышляева агентство «Москва».

Он отметил, что машинист применил экстренное торможение, однако избежать наезда на молодого человека не удалось. Для извлечения потерпевшего было отключено электроснабжение в период 1:03-1:30.

Прибывшие медики констатировали смерть мужчины с предварительным диагнозом – поездная травма, биологическая смерть. В 3:45 тело погибшего было направлено в 5-й судебный морг Москвы.

«Полицейские опросили всех очевидцев происшествия, включая машиниста электропоезда, которые подтвердили, что спуск на пути молодым человеком был совершен самостоятельно, просмотренные видеозаписи с камер наблюдения на «Сходненской» подтвердили эту информацию», – уточнил Мышляев.

Москва, Мария Вяткина

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