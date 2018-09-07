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Пятница, 7 сентября 2018, 13:34 мск

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Вытолкнул «проститутку» с балкона: в Москве молодой человек признался в убийстве

В Москве мужчине предъявлено обвинение в убийстве девушки – он признался, что ее вытолкнул с балкона. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета.

По данным ведомства, тело девушки с травмами характерными при падении с высоты было обнаружено 2 сентября рядом с жилым домом на Ленинградском шоссе. «В ходе проведения следственных и оперативно-розыскных действий следователи установили и задержали мужчину 1989 года рождения. В ходе допроса он признал вину в полном объеме и пояснил, что потерпевшая за денежные средства оказывала интимные услуги. После встречи с ней, он, не желая расплачиваться, вытолкнул девушку с балкона 4-го этажа», – говорится в сообщении СКР.

В настоящее время мужчине предъявлено обвинение в убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ). Сегодня следствие обратиться в суд с ходатайством об аресте.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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