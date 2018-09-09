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Воскресенье, 9 сентября 2018, 16:49 мск

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«Хочу дожить до пенсии!» Полиция насчитала в Москве 2 тысячи участников запрещенного протеста

Сегодня днем в Москве сторонники скандального политика Алексея Навального вышли на несанкционированный протест против повышения пенсионного возраста. Как сообщила пресс-служба столичного главка полиции, на акции в центре города собрались порядка двух тысяч человек.

«В несогласованном органами исполнительной власти г. Москвы публичном мероприятии на Пушкинской площади принимает участие около 2 тысяч человек. Сотрудники полиции и Росгвардии обеспечивают охрану общественного порядка и безопасности граждан», – говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по г. Москве.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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