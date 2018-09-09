Губернаторские выборы: Подмосковье голосует активнее, чем Москва

В Москве и Подмосковье голосование на выборах глав регионов отмечается различная активность избирателей. В столице явка несколько ниже, чем это было пять лет назад, в Московской области – немного выше.

По информации на 15:00 мск, на выборах столичного градоначальника проголосовали 17,8% жителей. Как сообщил глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов, на «дачных» участках проголосовали уже более 42% избирателей. Для сравнения: на предыдущих выборах мэра Москвы в 2013 году к этому же времени явка в целом оценивалась в 18,56%.

Как отметил Горбунов, в этом году наиболее активно голосуют Молжаниновский район (Северный административный округ), где на избирательные участник пришли 28,28% горожан. Самая низкая явка наблюдается в Текстильщиках (11,19%). Всего в Москве, как напомнили в городском избиркоме, 7,2 млн избирателей, передает «Интерфакс».

Между тем в Московской области явка на выборах губернатора составила 23,38%. Как сообщила председатель регионального избиркома Эльмира Хаймурзина, «это выше, чем на выборах губернатора Московской области в 2013 году».

Как сообщалось, всего в Московской области насчитывается более 5,6 млн избирателей.

Выборах мэра Москвы участвуют пять кандидатов. В их числе действующий мэр города Сергей Собянин, выдвинутый партией «Союз горожан» Михаил Балакин, председатель комитета Госдумы по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев (ЛДПР), экс-депутат Мосгордумы и Госдумы Вадим Кумин (КПРФ), а также глава муниципального округа Таганский Илья Свиридов («Справедливая Россия»).

На пост губернатора Московской области претендуют шесть кандидатов, в числе которых действующий губернатор Андрей Воробьев, который баллотируется от «Единой России». Кроме главы региона, это Лилия Белова от партии «Альянс Зеленых», Кирилл Жигарев от ЛДПР, Борис Надеждин от «Партии Роста», Константин Черемисов от КПРФ и Игорь Чистюхин от «Справедливой России».

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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