Приговор: подмосковного губернатора и мэра Москвы выбрали менее половины избирателей

Выборы в московском регионе завершаются плачевным для властей результатом: в голосовании приняли участие менее половины граждан, имеющих право на волеизъявление. По предварительным данным, в Москве явка составила порядка 30%, в Подмосковье – около 40%.

Как сообщила журналистам председатель Избирательной комиссии Московской области Эльмира Хаймурзина, итоговая явка на выборах подмосковного губернатора будет примерно на одном уровне с итоговой явкой в 2013 году.

«Итоговая явка в 2013 году составила 38,6%. Мы рассчитываем, что прогнозная явка будет в таких числах находиться, может быть несколько пониже, но порядок цифр будет такой», – сказала Хаймурзина, слова которой цитирует «Интерфакс». Ранее она прогнозировала явку на уровне 37-40%.

В то же время явка на выборах мэра Москвы на 20:00 составила 27,54%. Как сообщил глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов, «без нескольких территориальных комиссий явка на 20:00 составила 27,54% – это около 2 млн избирателей».

«Если говорить о загородных избирательных участках, явка перевалила за 60%», – уточнил он.

Горбунов напомнил, что голосование по выборам мэра продолжается до 22:00. Он отметил, что на прошлых выборах мэра в 2013 году, когда избирательные участки работали до 20:00, итоговая явка составила 32%.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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