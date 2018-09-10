российское информационное агентство 18+

Post Mundial

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 10 сентября 2018, 17:26 мск

Новости Москва

Новости дня, Новости кратко, Интервью

Специально протаранил людей: в Москве следствие ходатайствует об аресте 20-летнего водителя иномарки

В Москве возбуждено уголовное дело против 20-летнего молодого человека, который накануне протаранил группу людей на Новочеркасском бульваре. По версии следствия, он специально направил автомобиль в толпу.

По версии следствия, рано утром 9 сентября молодой человек, управляя автомобилем марки «Фольксваген Поло» на проезжей части на Новочеркасском бульваре, умышленно совершил наезд на компанию людей возле кафе. В результате этого пострадали десять человек, в том числе одна несовершеннолетняя.

Все потерпевшие получили повреждения различной степени тяжести, с которыми они доставлены в медицинские учреждения города, при этом от полученных травм один из потерпевших мужчин скончался.

Во время допроса обвиняемый пояснил, что мотивом к противоправным действиям послужил произошедший ранее в кафе конфликт между ним и ранее незнакомыми ему мужчинами.

Сегодня следствие ходатайствует перед судом об избрании в отношении фигуранта меры пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) и ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц).

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 10.09.18

Дело о взятке: в Москве заочно арестован бывший мировой судья. / Заморозку пенсионных накоплений россиян могут продлить до 2021 года. / Минкультуры ограничит иностранные фильмы в прокате. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»

Метки / ЧП в Москве

Дело о взятке: в Москве заочно арестован бывший мировой судья

Вытолкнул «проститутку» с балкона: в Москве молодой человек признался в убийстве

В Москве мужчина попал под поезд, пытаясь справить нужду

Условный срок по коррупционному преступлению экс-главы МУРа обжалован

В Москве арестован предполагаемый убийца полицейского

ЧП в Москве: в частной клинике погибла ещё одна женщина

Убийство полицейского на станции «Курская»: подозреваемому предъявлено обвинение

Пойман подозреваемый в расстреле полицейского в московском метро

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Общество, Россия, Скандалы и происшествия, Транспорт, ЧП в Москве,

Новости партнеров