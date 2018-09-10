Специально протаранил людей: в Москве следствие ходатайствует об аресте 20-летнего водителя иномарки

В Москве возбуждено уголовное дело против 20-летнего молодого человека, который накануне протаранил группу людей на Новочеркасском бульваре. По версии следствия, он специально направил автомобиль в толпу.

По версии следствия, рано утром 9 сентября молодой человек, управляя автомобилем марки «Фольксваген Поло» на проезжей части на Новочеркасском бульваре, умышленно совершил наезд на компанию людей возле кафе. В результате этого пострадали десять человек, в том числе одна несовершеннолетняя.

Все потерпевшие получили повреждения различной степени тяжести, с которыми они доставлены в медицинские учреждения города, при этом от полученных травм один из потерпевших мужчин скончался.

Во время допроса обвиняемый пояснил, что мотивом к противоправным действиям послужил произошедший ранее в кафе конфликт между ним и ранее незнакомыми ему мужчинами.

Сегодня следствие ходатайствует перед судом об избрании в отношении фигуранта меры пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) и ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц).

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 10.09.18

Дело о взятке: в Москве заочно арестован бывший мировой судья. / Заморозку пенсионных накоплений россиян могут продлить до 2021 года. / Минкультуры ограничит иностранные фильмы в прокате. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»