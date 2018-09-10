Жители России растеряны: разочарование Путиным будет расти

Россия в ближайшие три года будет находиться в политическом вакууме и напоминать предреволюционную Францию. Несмотря на продолжающийся рост социального недовольства наряду с повышением уровня недоверия к власти, массовые протесты в стране практически невозможны из-за неспособности граждан объединяться. Такое мнение высказал известный политолог Аббас Галлямов.

По его оценке, вместо консолидированной общественной позиции даже по такому вопросу, как повышение пенсионного возраста, против которого, по оценкам социологов, выступает до 90% респондентов, страну ждут «кухонные» споры и локальные возмущения.

В интервью РИА «Новый День» политолог обратил внимание, что замеры общественного мнения по-прежнему показывают падение уровня социального оптимизма. «Этот тренд был заметен уже года два назад, но он был робкий – люди в откровенный пессимизм не уходили. Сначала появилось чувство растерянности, которое связано с несбывшимися ожиданиям после Крыма, когда в какой-то момент стало казаться, что России все по плечу, что у нас будет все хорошо… Но время прошло, «хорошо» не приходит, вместо этого все становится хуже и хуже. Люди растеряны», – сказал Галлямов.

Он отметил, что последний всплеск оптимизма был связан с президентскими выборами. «Люди вспомнили, что у нас есть сильный лидер, проголосовали и стали ждать, чтобы Путин сделал «хорошо». Вместо этого Путин приходит и получается совсем не хорошо. Оказывается, и денег в стране нет, и пенсионный возраст надо повышать. В этой ситуации начинается разочарование, и остановить этот процесс властям, я думаю, уже не удастся. Пессимизм будет нарастать, а оптимизм останется только на официальном уровне», – считает эксперт.

В то же время Галлямов подчеркнул, что тотальное недовольство не сможет обернуться массовыми протестами или объединить общество. «Снижающиеся рейтинги властей этим летом давали надежду, что народу на улицы выйдет гораздо больше. Почему не вышло? Люди неспособны к самоорганизации, не верят в коллективное действие. Не доверяют друг другу», – пояснил он, выступая накануне на online-марафоне «Ночь выборов».

По его словам, провал оппозиции, которой так и не удалось мобилизовать население против пенсионной реформы, частично кроется в этом. «Именно по причине этого недоверия аргументы властей столь эффективны. Власть говорит: лидеры протеста пиарятся на ваших трудностях. С точки зрения здравого смысла, обвинение совершенно бредовое. А люди соглашаются: да, действительно пиарятся. А почему люди соглашаются? Да потому что не верят вообще никому. В любом действии ищут подвох», – констатировал Галлямов.

Эксперт выразил уверенность, что разрозненность не позволяет жителям России в полной мере реализовать свой протестный потенциал. «Чтобы начать взаимодействовать между собой, люди должны начать минимально доверять друг другу. Коллективные действия без этого невозможны. Все сведется к тому, что люди по своим кухням останутся ворчать», – считает политолог.

По его мнению, «социальная ткань общества» оказывается разорванной. «Неспособность и нежелание взаимодействовать с другими людьми на низовом уровне напоминает предреволюционную Францию, как ее описывал Токвиль: когда началась французская революция, во Франции не нашлось бы и десяти человек, действующих в согласии и защищающих свои интересы, не обращаясь за помощью к центральной власти», – подчеркнул Галлямов.

Он пояснил, что такое истоки всеобщего недоверия кроются в истории России. «Мы – жертвы своего авторитарного прошлого. Это свойственно всем посттоталитарным авторитарным странам. Авторитарный режим всегда уничтожает горизонтальные связи между людьми, заменяя их вертикальными. А у нас столетиями была авторитарная история. У людей просто неоткуда взяться навыкам горизонтального взаимодействия. В России не было времени для этого», – считает эксперт.

Однако, как полагает Галлямов, повышение градуса напряженность все же приведет к тому, что локальные проблемы будут вызывать все больше недовольство граждан. «Эти локальные протесты будут становиться все больше, но объединения по локальным повесткам происходить не будет. В силу отсутствия навыков социального взаимодействия между людьми и минимального уровня доверия друг к другу в сильный протест в ближайшее время это не выродится», – сказал он.

Эксперт даже не исключил, что если недовольство достигнет критической массы, возможен «русский бунт», однако подчеркнул, что «солидарность больших масс в российской глубинке возможна только на очень коротком отрезке». «Когда произойдет бешеный всплеск эмоций – причем речь идет только о негативных эмоциях, будет бунт. Но как только эмоции чуть-чуть спадут, недоверие опять победит», – прогнозирует он.

По оценке политолога, а таком режиме Россия будет существовать до следующих думских выборов 2021 года. «Это вакуум, люди чего-то хотят, запрос на обновление очень силен, и он будет крепнуть. Людей перестанет устраивать власть, «Единая Россия», альтернатив они не видят, сами тоже не в состоянии действовать. Возникает такой некий вакуум – и кем он будет заполнен к 2021 году, трудно сказать», – сказал Галлямов.

При этом отметил, что простой человек будет надеяться и верить в сказочное «идеальное и сильное государство». «Когда мы говорим о зреющем в стране запросе на перемены, мы должны понимать, каких именно перемен хотят люди», – заключил он.

Москва, Мария Вяткина

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