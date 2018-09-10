«Эффект отложенных решений»: региональные власти остались один на один с недовольным народом

Правительство и президент РФ переложили ответственность за пенсионную реформу на региональные власти. Как считает генеральный директор Центра стратегического планирования Виктор Потуремский, руководителей на местах в ближайшее время ждет серьезный вызов – им придётся разбираться с проблемами, вызванными осложнившейся экономической ситуаций и инициативами правительства, которые были отложены из-за предвыборных кампаний.

В интервью РИА «Новый День» эксперт обратил внимание, что из-за региональных выборов в политической жизни страны наблюдался «некий эффект отложенных решений».

«В ходе выборной кампании обсудить острые вопросы не удалось в силу устройства выборных кампаний. Это означает, что после 9 сентября числа в большинстве регионов начнется обсуждение нового устройства региональной политики, экономики, социальных вопросов и так далее. Элита будет искать свое место рядом с технократами, технократам придется задавать новый курс и отвечать на вопросы, что будет происходить в регионе. На мой взгляд, это самое главное, что будет происходить в региональной политике, как минимум, до конца года», – сказал Потуремский.

При этом он подчеркнул, что работу для местных чиновников серьезно усложняет пенсионная реформа. «Сложная экономика и то, что у нас идет изменение параметров пенсионной системы – это очень серьезный вызов, в первую очередь, для региональной политики. Те льготы и та компенсация, которая была озвучена президентом в его знаменитом обращении, ляжет серьезной нагрузкой на региональные бюджеты. Поэтому осень у нас будет очень интересная», – пояснил он.

При этом Потуремский отметил, что решение этих проблем будет проходить на фоне роста социальной напряженности. «Безусловно, есть напряжение, связанное с пенсионной реформой. Для части населения у власти нет ответов по изменению параметров пенсионного обеспечения – это очень серьёзная проблема. Мне кажется, все, что происходит на этом фронте, имеет такой эффект созревания и накапливания изменений», – сказал эксперт.

С его точки зрения, этот протест еще не сформирован, однако Потуремский выразил уверенность, что недовольство будет нарастать. «Опять-таки есть вопрос, как он (протест) будет модерироваться, кем он будет управляться», – заключил он.

Как сообщал «Новый День», 16 июня правительство внесло в Госдуму законопроект о повышении пенсионного возраста для мужчин до 65 лет, для женщин – до 63 лет. 29 августа президент Путин заявил, что поддерживает реформу, однако признал, что проект кабинета министров нужно смягчить. Он предложил повысить пенсионный возраст для женщин не на 8 лет, а на 5, предусмотреть право досрочного выхода на пенсию для многодетных матерей, а также подготовить рынок труда к новым условиям. В частности, он заявил о необходимости установления административной и даже уголовной ответственности для работодателей за увольнение сотрудников предпенсионного возраста, а также за отказ в приеме на работу в связи с возрастом.

В сентябре «Левада-центр» сообщил, что в настоящее время 53% (в июле – 37%) россиян готовы участвовать в акциях протеста против пенсионной реформы. Кроме этого социологи фиксируют рост тревожности среди жителей страны. Опасения, касательно практически всех проблем, от роста цен до безработицы, выросли за прошедший год практически на треть – такие показатели последний раз фиксировались накануне дефолта 1998 года.

Напомним, в единый день голосования 9 сентября в России прошли выборные кампании различного уровня, включая дополнительные выборы 7 депутатов в Государственную думу, выборы глав 26 регионов (22 прямых и 4 через голосование в парламенте), а также выборы депутатов законодательных (представительных) органов государственной власти в 17 субъектах РФ.

Москва, Мария Вяткина

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