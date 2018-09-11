ЧП на детской площадке: в Москве на 11-летнюю девочку упал игровой домик

В Москве на 11-летнюю девочку упала «новая конструкция» на детской площадке. Как сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета, по данному факту организована доследственная проверка.

Известно, что ЧП произошло на востоке столицы. Девочка играла на детской площадке, когда на нее упала конструкция. В результате ребенок был госпитализирован в одну из городских больниц.

В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Предполагается, что по результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее Life сообщал, что инцидент произошёл на Реутовской улице вблизи детского сада № 892. Отмечалось, что девочка попала в больницу с ушибом головы и рассечением. На видео с места событий видно, что конструкция представляет собой довольно массивный игровой домик, похожий по форме на желудь, который стоял на одной ножке.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 11.09.18

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