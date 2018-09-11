Это только начало: «пенсионный порог» будет расти

Повышение пенсионного возраста на 5 лет для мужчин и для женщин – это только начало. Как считает политолог, руководитель Центра развития региональной политики Илья Гращенков, уже в скором будущем правительство РФ пойдет на дальнейшее увеличение налоговой нагрузки и «порога» выхода на заслуженный отдых.

В интервью РИА «Новый День» эксперт выразил опасение, что из-за отсутствия системного решения проблем в экономике и на рынке труда в Россия сформируется «армия безработных».

В преддверии второго чтения в Госдуме законопроекта о повышении пенсионного возраста, которое состоится через две недели, Гращенков обратил внимание, что дальнейших «уступок» от власти по этому вопросу ждать не стоит. Вариант, предложенный президентом РФ Владимиром Путиным – окончательный.

«Я думаю, что это окончательный вектор, по которому будет корректироваться закон. При этом президент не озвучил ничего нового, он просто подтвердил ту информацию, которая до этого и так публиковалась в виде утечек и обсуждалась в экспертном сообществе и на парламентских слушаниях. Фактически Путин просто суммировал эти тезисы и подвел под ними черту. Очевидно, что дальнейшие уступки не обсуждаются, тем более – вопрос отошел на второй план», – сказал политолог.

По его мнению, парламентская оппозиция уже приняла правила игры. «Представители официальной парламентской оппозиции приняли и одобрили те формы пенсионной реформы, которые были предложены президентом», – отметил эксперт и уточнил, что исключением является КПРФ, которая продолжает оспаривать идею пенсионной реформы.

«Они остаются единственной силой (официальной), которая критикует пенсионную реформу в принципе, апеллируя к тому, что со времен Советского Союза между народом и властью был заключен некий пакт, который гарантировал выход на пенсию в определенном возрасте, затем эти параметры были закреплены в Конституции. Поэтому они в принципе отрицают любые изменения», – сказал он и добавил, что непарламентская оппозиция также продолжает выступать против реформы.

В этой связи Гращенков обратил внимание, что накануне выборов для коммунистов такая позиция оказалась крайне выигрышной. «Мы видим, что эта повестка им крайне помогла. На выборах КПРФ увеличила свое присутствие в заксобраниях примерно на 5-10%. Очевидно, что запрос в народе на более радикальные изменения в пенсионной реформе существует», – подчеркнул Гращенков.

По словам эксперта, власть лоббирует реформу в нынешнем ее виде потому, что их главная цель сейчас заключается не в реальных улучшениях, а в том, чтобы наполнить государственные фонды. «Задача – отстоять реформу в жесткой форме, реальная задача – сэкономить денег в ближайшие два года. Им не до популизма. Власть намерена балансировать на грани», – считает политолог.

В то же время Гращенков отметил, что такая политика при отсутствии стратегического плана у властей предполагает дальнейшее ужесточение. «Наше правительство не оперирует какими-то стратегическими цифрами, у них есть локальные задачи. В данном случае – они просто столкнулись с дефицитом бюджета, и пытаются его компенсировать. Один из способов – увеличение пенсионного возраста. Но, собственно, пройдут два года, выпадающие расходы компенсируются, но придется еще больше ужиматься», – прогнозирует эксперт.

Он пояснил, вопрос о дальнейшем повышении возраста неизбежен из-за целого ряда экономических проблем. «Если ситуация не выправится, цены на нефть опять не взлетят – скорее всего, они уже никогда не взлетят – если экономика России вдруг за эти два года не расцветет, у нас не появится «Силиконовая долина» или что-то в таком духе, и средства продолжат разворовываться, то пенсионный возраст будет постепенно увеличиваться и дальше», – сказал Гращенков.

«Плюс, я думаю, мы столкнемся с увеличением нагрузки на пенсионеров, постоянно растущая инфляция девальвирует эти пенсии. Встанет опять вопрос, повышать ли их? Если да, то за счет чего? За счет работающих, которых становится все меньше, или опять-таки отодвигать возрастную планку?», – продолжил политолог.

При этом он обратил внимание, что ситуация на рынке труда также вызывает серьезные опасения. «Уже сегодня в России это актуальная проблема. Если повысить пенсионный возраст, то куда трудоустраивать пенсионеров, чем они будут заниматься? Перекинуть их на какие-то вторичные должности? Но если человек был инженером, руководителем, а после стал упаковщиком в супермаркете, консьержем или охранником – это падение социального статуса – ради чего человек всю жизнь работал, строил карьеру, добивался положения в обществе», – подчеркнул эксперт.

Гращенков также напомнил, что многие из таких профессий уже в ближайшие годы могут практически исчезнуть. «Есть машины, роботы. Это реальная проблем – компьютеризация. Есть «Гугл-мобили», камеры слежения, во многих магазинах – кассы самообслуживания. То есть постепенно, люди, которые работали на этих местах, будут составлять армию безработных. Как быть с ними?» – сказал он.

В заключении эксперт отметил, что ситуация с пенсионной системой напоминает антиутопический сюжет из книги американского писателя Кристофера Бакли, в которой людям, по сути, предлагается два варианта: выживать на нищенские выплаты или 10 лет получать очень большую пенсию, но после – согласиться на добровольную эвтаназию.

Как сообщал «Новый День», 16 июня правительство внесло в Госдуму законопроект о повышении пенсионного возраста для мужчин до 65 лет, для женщин – до 63 лет. 29 августа президент Путин заявил, что поддерживает реформу, однако признал, что проект кабинета министров нужно смягчить. Он предложил повысить пенсионный возраст для женщин не на 8 лет, а на 5, предусмотреть право досрочного выхода на пенсию для многодетных матерей, а также подготовить рынок труда к новым условиям. В частности, он заявил о необходимости установления административной и даже уголовной ответственности для работодателей за увольнение сотрудников предпенсионного возраста, а также за отказ в приеме на работу в связи с возрастом.

В сентябре «Левада-центр» сообщил, что в настоящее время 53% (в июле – 37%) россиян готовы участвовать в акциях протеста против пенсионной реформы. Кроме этого социологи фиксируют рост тревожности среди жителей страны. Опасения, касательно практически всех проблем, от роста цен до безработицы, выросли за прошедший год практически на треть – такие показатели последний раз фиксировались накануне дефолта 1998 года.

Второе чтение законопроекта намечено на 24 сентября.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 11.09.18

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