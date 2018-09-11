«Не надувать щеки…» Медведев предупредил «ЕдРо» о новых корректировках пенсионной реформы

Пенсионная реформа, которая предполагает повышение возраста выхода на заслуженный отдых, может подвергнуться новым корректировкам. Об этом заявил сегодня председатель правительства РФ и партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев и предложил однопартийцам «не надувать щеки, а принимать решения».

«Хочу отдельно подчеркнуть, что с принятием пенсионного законодательства и связанных с ним подзаконных актов работа не просто не заканчивается, она, в известной степени, только начинается», – сказал премьер, в ходе обсуждений предложений «Единой России» ко второму чтению законопроекта.

Медведев также отметил, что сейчас стоит задача в течение всего переходного периода самым внимательным образом следить, как законодательство будет работать.

«Мы должны исходить просто из реалий и откликаться на те проблемы, которые могут возникать. И не надувать щеки, а принимать решения. Может быть, даже что-то придется скорректировать. К этому нужно быть готовыми», – цитирует премьера «Интерфакс».

Глава правительства РФ уточнил, что необходимо будет смотреть за тем, как меняется рынок труда, как развиваются взаимоотношения между работниками и работодателями в контексте изменений в пенсионное законодательство.

Как сообщал «Новый День», 16 июня правительство внесло в Госдуму законопроект о повышении пенсионного возраста для мужчин до 65 лет, для женщин – до 63 лет. 29 августа президент Путин заявил, что поддерживает реформу, однако признал, что проект кабинета министров нужно смягчить. Он предложил повысить пенсионный возраст для женщин не на 8 лет, а на 5, предусмотреть право досрочного выхода на пенсию для многодетных матерей, а также подготовить рынок труда к новым условиям. В частности, он заявил о необходимости установления административной и даже уголовной ответственности для работодателей за увольнение сотрудников предпенсионного возраста, а также за отказ в приеме на работу в связи с возрастом.

В сентябре «Левада-центр» сообщил, что в настоящее время 53% (в июле – 37%) россиян готовы участвовать в акциях протеста против пенсионной реформы. Кроме этого социологи фиксируют рост тревожности среди жителей страны. Опасения, касательно практически всех проблем, от роста цен до безработицы, выросли за прошедший год практически на треть – такие показатели последний раз фиксировались накануне дефолта 1998 года.

Второе чтение законопроекта намечено на 24 сентября.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 11.09.18

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