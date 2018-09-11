На выход с вещами: не все парламентские партии доживут до 2021 года

Российские парламентские партии в новом политическом сезоне ожидает серьёзная встряска: народ недоволен тем, что депутаты не защищают их интересы. Как заявил в интервью РИА «Новый День» российский политтехнолог и политик Андрей Богданов, официальная оппозиция столкнется с жесткой конкуренцией от непарламентских партий, в результате, одна из «тройки» – КПРФ, ЛДПР или «Справедливая Россия» – может исчезнуть уже к следующим выборам в Государственную думу.

«Я думаю, в течение этого года мы будем наблюдать усиление политической борьбы и среди парламентских, и среди непарламентских партий. Усилится борьба между параллельными партиями», – считает Богданов. Он пояснил, что речь идет о партиях со сходной повесткой, например, о парламентских и непарламентских коммунистах, «эсерах» и «Родине».

«Партия Жириновского (ЛДПР) в течение большого сезона – до следующих выборов в Госдуму (осень 2021 года) – не доживет», – прогнозирует он.

Кроме этого, Богданов подчеркнул, что серьёзные изменения ждут «Единую Россию». «Им надо вливать молодую кровь в центральное руководство партии. Это уже происходит, но надо на местах это сделать», – пояснил он.

С его точки зрения, такая масштабная трансформация в партийной жизни страны будут связана с тем, что народ, по сути, недоволен работой Госдумы.

«Взаимоотношение власти и народа все равно происходит через партии. Они – представители народа в парламенте. Поэтому, когда я говорю, что будет усиление политической борьбы, я имею в виду, что часть народа будет недовольна теми партиями, за которые они раньше голосовали и которые не защищают их интересы», – подчеркнул он.

При этом эксперт не исключил и борьбу внутри всей политической элиты в целом. «У нас Византия. Это ни для кого не секрет. Потому «под ковром» возможно все и всегда», – заключил Богданов.

Москва, Мария Вяткина

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