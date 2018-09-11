Результатами выборов недовольны: коммунисты Москвы готовят реванш

Экс-депутат Мосгордумы и Госдумы Вадим Кумин, баллотировавшийся на пост мэра Москвы от КПРФ и занявший второе место по итогам голосования, признал свое поражение и заявил, что его результат оказался ниже, чем ожидалось. В интервью РИА «Новый День» он подчеркнул, что берет на себя ответственность за это и готов уйти из политики.

«Результат не тот, который мы ожидали, – результат ниже. Мы считаем, что восстановили позиции (компартии в Москве), но из-за того, что он чуть ниже, я готов принять ответственность и уйти», – сказал Кумин. Тем самым он подтвердил свои слова, когда в июле этого года заявлял, что если ему не удастся набрать 15% голосов, то покинет политику.

Кумин подчеркнул, что в рамках предвыборной кампании «был существенный информационный перекос» в сторону кандидата от власти. «Сам по себе результат не так плох при соотношении информированности о кандидатах 1: 10», – отметил он.

По его словам, в сложившейся ситуации «было трудно рассчитывать на что-то другое». «Тем не менее, мы до конца честно прошли по выборам, я считаю, что КПРФ восстановило позиции после поражения на муниципальных выборах в прошлом году. Мы отфиксировались как вторая политическая сила в городе, явная альтернатива «партии власти» и Сергею Собянину», – считает бывший кандидат.

«Мы тогда (в 2013 году) набрали 10,69%, сейчас 11,38% – это тот же уровень. Но вы видите – добавил Собянин. Речь идет о том, что удалось ему убедить, что он делает много для города», – отметил Кумин.

По его словам, значительная часть кампании коммунистов была направлена на повышение явки. «Мы проведи большую мобилизационную кампанию. Если бы мы действовали вяло или не участвовали вовсе, результат был бы еще меньше по явке. Наш план хотя бы 30% явки – очень существенен. Безусловно, мы мобилизовали силы и считаем это правильным», – сказал он.

Кумин выразил уверенность, что на следующих выборах мэром Москвы станет социалист.

«Результаты на следующих выборах будут другие. Вы видите, что в стране происходит – что «Единая Россия» потерпела поражение на этих выборах, что наши товарищи вышли во второй тур (на губернаторских выборах в четырех регионах) и везде победили или показали аналогичный результат с «Единой Россией». Это уже политический перелом. Следующий мэр Москвы будет социалист. Конечно, это будет не Кумин, но это будет социалист», – уверен он.

При этом он подчеркнул, что окончательно решение о его политическом будущем будет принято позже. Однако уже сейчас Кумин отметил, что у него точно нет в планах возглавлять московское отделение КПРФ, так как он не является членом компартии. Вопрос о его выдвижении в Мосгордуму пока до конца не решен.

«В этот раз мы собрали коалицию под названием «Моссовет». Мы намерены ее оформить юридически и выдвинуться коалицией на выборах в Мосгордуму. Ядром коалиции будет КПРФ, а другие партии и общественные объединения, инициативные группы могут подтянуться. КПРФ, я предполагаю, будет предоставлять места в своем списке на выборы. Если такая коалиция будет создана, здесь я подумаю», – сказал он.

Как сообщал РИА «Новый День», на выборах мэра Москвы, который состоялись в минувшее воскресенье в единый день голосования. 9 сентября, победил нынешний градоначальник Сергей Собянин. Он набрал 70,17% голосов избирателей. За него отдали свои голоса более 1,5 млн горожан. Второе место у кандидата от КПРФ Вадима Кумина (11,38%), третье – у «справедливоросса» Ильи Свиридова (7,01%). Далее следуют Михаил Дегтярев от ЛДПР (6,72%) и кандидат от партии «Союз горожан» Михаил Балакин – 1,87%.

Явка составила 30,86%, в 2013 году 32,03%.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 11.09.18

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