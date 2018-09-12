Новый российский посол передал главе МИД Белоруссии важные документы

Новый российский Чрезвычайный и Полномочный посол в Белоруссии Михаил Бабич встретился с министром иностранных дел Республики Владимиром Макеем и вручил ему копии верительных грамот. На встрече шла речь о двусторонних политических контактах на высшем уровне.

Как сообщает пресс-служба белорусского МИД, Макей пожелал российскому послу успехов и выразил надежду на активную совместную работу. Стороны обсудили ближайшую повестку дня двусторонних политических контактов, затронули вопросы интенсификации торгово-экономического сотрудничества и тематику взаимодействия в рамках интеграционных объединений.

Как сообщал «Новый День», Михаил Бабич был назначен Чрезвычайным и Полномочным послом РФ в Белоруссии указом президента России 24 августа. Он сменил в должности Александра Сурикова, который занимал это кресло более пяти лет. На рабочей встрече с Бабичем президент Владимир Путин подчеркнул, что новому послу предстоит заниматься не только дипломатической работой, но и вопросами экономики. Последние годы до этого назначения Бабич был полномочным представителем президента в Приволжском федеральном округе.

Минск, служба информации РИА «Новый День»

Минск. Другие новости 12.09.18

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