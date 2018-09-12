Собянин определился с местом и датой инаугурации

Сегодня Московская городская избирательная комиссия утвердила итоги выборов столичного градоначальника. Согласно итоговому протоколу, победу одержал действующий мэр Сергей Собянин, набравший 70,17% голосов при явке 30,96% избирателей.

Председатель горизбиркома Валентин Горбунов сообщил, что инаугурация градоначальника пройдет 18 сентября в парке «Зарядье», передает «Новости».

В ходе инаугурации избранный мэр должен принести присягу, а также получить должностной знак мэра города, который представляет собой медальон на цепи, в центре которого изображен покровитель Москвы Георгий Победоносец, поражающий копьем змея.

Согласно процедуре, в день инаугурации Собянин подпишет указ о своем вступлении в должность, а также объявит об отставке правительства Москвы, которое будет исполнять полномочия до формирования нового состава.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 12.09.18

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