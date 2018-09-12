«Ящик Пандоры» переполнен: власть пытается сломать Россию через хребет

Российские власти подготовили полномасштабную атаку на отечественную экономику для защиты «большого капитала», что грозит обернуться самыми негативными последствиями для населения. Как сказал в интервью РИА «Новый День» вице-президент Конфедерации труда России, депутат Госдумы от «Справедливой России» Олег Шеин, правительство РФ и «Единая Россия» своими руками срубят сук, на котором сидят, если продолжат продавливать пенсионную реформу и другие антисоциальные проекты. Парламентарий считает, что «ящик Пандоры» уже переполнен, а общество найдет способ «сломать политическую модель, которая лишает его будущего».

По словам Шеина, события, которые в ближайшее время будут происходить на политической арене страны, по большей части «завязаны» на экономической ситуации, которая уже сейчас вызывает немалые опасения. «Минэкономразвития дает весьма пессимистические прогнозы: если ранее они прогнозировали в следующем году рост национальной экономики на 1,9%, теперь эти прогнозы упали до отметки 1,3%. Соответственно, увеличение налога на добавленную стоимость уменьшает темп роста заработной платы тоже – по оценкам минэка, с 6% до 1%», – подчеркнул депутат.

Между тем, несмотря на очевидные негативные тенденции, правительство продолжает наносить удары по экономике и готовит очередной пакет поправок, «смысл которых заключается в обогащении богатых и обнищании бедных», констатировал Шеин.

«Я имею в виду предложение ввести принудительные отчисления в накопительную часть пенсионных выплат – то, что недавно ими проговаривалось. Начиная со следующего года, уже непосредственно с заработной платы человека изымать 1% на пенсионные накопления. Потом – 2, 3, 4, 5 и 6% в результате», – сказал он.

Кроме этого, как подчеркнул политик, в августе власти предприняли «активные атаки против Трудового кодекса РФ и его остатков». Он напомнил, что недавно был анонсирован «совершенно вызывающий законопроект», согласно которому граждане, работающие на индивидуальных предпринимателей, могут быть уволены без объяснения причин и выходного пособия. «А в отношении лиц, лишенных официальных трудовых договоров, чтобы трудовое право не действовало вообще – ни минимальная заработная плата, ни отпускной режим, ни техника безопасности – вообще ничего не работало, а было бы отношение, как в середине 19 века», – отметил парламентарий.

При этом депутат обратил внимание, что этими предложениями правительство не ограничивается и «реестр подобных инициатив достаточно большой». «Этот «ящик Пандоры» – мы можем примерно оценить, что он переполнен», – подчеркнул Шеин.

В то же время важнейшим вопросом, от которого зависит и экономическая и политическая стабильность, является пенсионная реформа, считает политик.

Он подчеркнул, что до настоящего момента еще никто не предоставил отчет о том, какие последствия ждут экономику РФ после реализации пенсионной реформы. «А они (последствия) возникнут 2 января следующего года и будут идти нарастающими темпами и с совершенно понятными для общества последствиями», – сказал он.

По его оценке, сейчас еще осталась надежда на то, что будет «вторая волна коррекции» пенсионной реформы. «Я бы не стал исключать такой сценарий. Хотя он кажется маловероятным, его могут подтолкнуть два дополнительных события: поражение «Единой России» в тех четырех регионах, где будут проходить выборы губернаторов, причем, понятно, что во всех четырех, потому что тогда это будет восприниматься, как ломка общественного сознания и некое изменение тенденции, а вовсе не случайность. Второе – насколько будет активна очередная волна выступлений, которая сейчас проходит по городам страны, местами – достаточно массово», – сказал Шеин.

Он пояснил, что ситуация может несколько проясниться уже в течение ближайших 10 дней, так как «пиковое завершение» протестных выступлений против повышения пенсионного возраста произойдет до 22 сентября, накануне второго чтения законопроекта.

Если по итогам массовых протестов власть «чуть притормозит», отложит или сгладит свои инициативы, то есть шанс, что общественное недовольство, хотя и сохранится, но готовность активно отстаивать свои интересы снизится, считает Шеин.

«Если психологическое ограничение (у власти) не произойдёт, и пенсионная реформа будет восприниматься правительством, «Единой Россией» и в целом институтами власти, как некая ломка общественного хребта, что они это решение протащили, а дальше смогут делать все, что хотят – это будет большим заблуждением. Общество будет искать выход для себя и, разумеется, ломки такой политической модели, которая лишает его будущего», – заявил он.

Как сообщал «Новый День», 16 июня правительство внесло в Госдуму законопроект о повышении пенсионного возраста для мужчин до 65 лет, для женщин – до 63 лет. 29 августа президент Путин заявил, что поддерживает реформу, однако признал, что проект кабинета министров нужно смягчить. Он предложил повысить пенсионный возраст для женщин не на 8 лет, а на 5, предусмотреть право досрочного выхода на пенсию для многодетных матерей, а также подготовить рынок труда к новым условиям. В частности, он заявил о необходимости установления административной и даже уголовной ответственности для работодателей за увольнение сотрудников предпенсионного возраста, а также за отказ в приеме на работу в связи с возрастом.

В сентябре «Левада-центр» сообщил, что в настоящее время 53% (в июле – 37%) россиян готовы участвовать в акциях протеста против пенсионной реформы. Кроме этого социологи фиксируют рост тревожности среди жителей страны. Опасения, касательно практически всех проблем, от роста цен до безработицы, выросли за прошедший год практически на треть – такие показатели последний раз фиксировались накануне дефолта 1998 года.

Второе чтение законопроекта намечено в конце сентября.

Москва, Мария Вяткина

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