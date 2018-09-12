В Госдуму поступило 146 поправок к пенсионной реформе: регионы пока промолчали

В Государственную думу РФ поступило 146 поправок к пенсионной реформе, которая предполагает повышение возраста выхода на заслуженный отдых. Об этом сообщил председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Он уточнил, что из регионов на данный момент предложений не поступило.

Как отметил парламентарий, в большинстве случаев авторами поправок являются депутаты и сенаторы, и девять предложений об изменении первоначального законопроекта внес президент РФ Владимир Путин. В этой связи Нилов отметил, что глава государства назначил своим представителем вице-премьера Татьяну Голикову, поэтому она будет участвовать в работе комитета и в целом Госдумы по соответствующим инициативам, передает «Интерфакс».

Глава комитета также сообщил, что в настоящее время готовится еще одна поправка и 19 сентября состоится заседание, где будет рассматриваться предложение о предоставлении людям предпенсионного возраста двух дней на прохождение диспансеризации, а также при участии экспертов будут оценены риски и ожидаемое влияние нововведений на рынок труда.

Напомним, срок внесения поправок по законопроекту о повышении пенсионного возраста – 24 сентября. После этого будет определена дата, когда комитет приступит к их рассмотрению ко второму чтению, добавил председатель комитета.

Как сообщал «Новый День», 16 июня правительство внесло в Госдуму законопроект о повышении пенсионного возраста для мужчин до 65 лет, для женщин – до 63 лет. 29 августа президент Путин заявил, что поддерживает реформу, однако признал, что проект кабинета министров нужно смягчить. Он предложил повысить пенсионный возраст для женщин не на 8 лет, а на 5, предусмотреть право досрочного выхода на пенсию для многодетных матерей, а также подготовить рынок труда к новым условиям. В частности, он заявил о необходимости установления административной и даже уголовной ответственности для работодателей за увольнение сотрудников предпенсионного возраста, а также за отказ в приеме на работу в связи с возрастом.

В сентябре «Левада-центр» сообщил, что в настоящее время 53% (в июле – 37%) россиян готовы участвовать в акциях протеста против пенсионной реформы. Кроме этого социологи фиксируют рост тревожности среди жителей страны. Опасения, касательно практически всех проблем, от роста цен до безработицы, выросли за прошедший год практически на треть – такие показатели последний раз фиксировались накануне дефолта 1998 года.

Второе чтение законопроекта намечено на конец сентября.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 12.09.18

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