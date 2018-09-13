В Москве задержан рязанский педофил: развращал девочку и снимал порно

В Москве задержан 35-летний житель Рязанской области по подозрению в совершении развратных действий в отношении малолетней и съемке порнографии. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета.

По данным ведомства, с 2012 года по 2014 год мужчина, находясь в квартире одного из домов на западе Москвы, совершал в отношении девочки 2001 года рождения развратные действия, а также производил видеосъемку малолетней. По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 135 УК РФ и п. «в» ч. 2 ст. 242.2 УК РФ (развратные действия и использование несовершеннолетнего в целях изготовления порнографических материалов).

В СКР уточнили, что в ходе допроса обвиняемый признал вину в полном объеме.

В настоящее время мужчине предъявлено обвинение. Следствие намерено решить вопрос об избрании ему меру пресечения.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 13.09.18

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