Определена дата инаугурации губернатора Московской области

Церемония вступления в должность губернатора Московской области Андрея Воробьева, который одержал победу на выборах 9 сентября, пройдет в областном Доме правительства 14 сентября. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщила пресс-служба губернатора и правительства региона.

«Четырнадцатого сентября в 12:00 состоится церемония вступления Андрея Воробьева в должность губернатора Московской области», – говорится в сообщении.

На инаугурацию приглашены члены правительства Московской области, руководители органов местного самоуправления, Московской областной избирательной комиссии, а также депутаты Госдумы и Московской областной Думы, представители правоохранительных органов, предпринимательского сообщества, главы традиционных конфессий, общественные деятели, деятели культуры и науки и другие.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 13.09.18

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