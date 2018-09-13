Российское государство становится врагом народа: власть сама создает себе проблемы

Отказ российских властей от социальных гарантий для населения приводит к тому, что жители страны, привыкшие полагаться на государство, оказались в состоянии фрустрации и чувствуют себя брошенными. Как сказал в интервью РИА «Новый День» политолог, руководитель Центра развития региональной политики Илья Гращенков, в результате последних событий, которые спровоцировала сама же власть, в российском обществе сформировался мощный запрос на формирование реальной левой силы, которая смогла бы создать противовес «Единой России».

«Протест, который зреет против власти, на самом деле общечеловеческий. Люди привыкли к жизни в Советском союзе и даже постсоветском пространстве, когда все-таки у них была уверенность, что государство о них позаботится и не бросит. Сейчас же они испытывают чувство фрустрации, потому что государство не просто их бросило, оно постепенно становится их врагом. У государства теперь несколько иные цели: ему надо развивать экономику, оптимизировать расходы, получать дополнительную прибыль», – отметил политолог.

По его оценке, резкий рост левых настроений в российском обществе связан с последними действиями правительства РФ и его антисоциальными инициативами, в том числе с повышением пенсионного возраста. В этой ситуации в обществе наблюдается попытка «возврата к старому – как к спасительным идеям коммунизма, которые остались далеко за горизонтом», так и лево-либеральным идеям деприватизации, справедливого разделения активов, борьбы с олигархами. «Неправильно, что в России маленькая прослойка олигархов аккумулирует средства больше, чем 99% оставшихся россиян», – пояснил эксперт логику населения.

Как считает Гращенков, в таких условиях у власти остается два варианта дальнейших действий. «Тут два пути развития событий: либо – либерализация политического пространства для «выпуска пара» в определенном коридоре возможностей. К примеру, как это было до 2013 года, когда создавались новые партии и так далее, но это было под контролем Кремля. Либо, наоборот, увидим закручивание гаек, выжигание политического пространства, чтобы свернуть любые дискуссии относительно государственных преобразований вплоть до лишения возможности выбора и унитаризации государства», – полагает политолог.

По мнению Гращенкова, второй вариант развития событий крайне нежелателен, в том числе для самой власти, поэтому есть надежда, что политические свободы будут расширяться. Эксперт также выразил уверенность, что в результате протестного голосования произойдет усиление левых партии, которые даже могут составить конкуренцию «Единой России». «Тогда, возможно, появится мощная вторая левая партия. На базе коммунистов, пенсионеров, «Справедливой России» – карманных партий – появится реальная партия, которая будет противостоять центристской «Единой России», которая теряет поддержку», – прогнозирует эксперт.

Как сообщал «Новый День», разочарованность граждан РФ нынешним политическим курсом стала проявляться после 16 июня, когда правительство Дмитрия Медведева внесло в Госдуму законопроект о повышении пенсионного возраста для мужчин до 65 лет, для женщин – до 63 лет. 29 августа президент РФ Владимир Путин высказался в поддержку реформы. Однако при этом глава государства признал, что проект кабинета министров нужно смягчить. Он предложил повысить пенсионный возраст для женщин не на 8 лет, а на 5, предусмотреть право досрочного выхода на пенсию для многодетных матерей, а также подготовить рынок труда к новым условиям. В частности, он заявил о необходимости установления административной и даже уголовной ответственности для работодателей за увольнение сотрудников предпенсионного возраста, а также за отказ в приеме на работу в связи с возрастом.

В сентябре «Левада-центр» сообщил, что в настоящее время 53% (в июле – 37%) россиян готовы участвовать в акциях протеста против пенсионной реформы. Кроме этого социологи фиксируют рост тревожности среди жителей страны. Опасения, касательно практически всех проблем, от роста цен до безработицы, выросли за прошедший год практически на треть – такие показатели последний раз фиксировались накануне дефолта 1998 года.

Второе чтение законопроекта намечено на конец сентября.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 13.09.18

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