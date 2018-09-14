Поссорился с бабушкой: в Подольске за убийство старушки задержан ее 23-летний внук

В Подмосковном Подольске по подозрению в убийстве собственной 80-летней бабушки задержан 23-летний молодой человек. Как сообщила пресс-служба регионального главка Следственного комитета, тело старушки было обнаружено на Большой Серпуховской улице с колото-резанными ранениями шеи.

В ведомстве уточнили, что пенсионерка скончалась до приезда бригады скорой помощи, а на месте ЧП был задержан ее внук. На допросе мужчина сообщил следователю, что преступление совершено на почве внезапно возникших неприязненных отношений, в ссоре.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

В ближайшее время следствием будет решен вопрос об избрании в отношении задержанного меры пресечения меры пресечения в виде заключения под стражу.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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