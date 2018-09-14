Джефф Монсон получил удостоверение депутата: пока общается через переводчика

Знаменитый американский боец смешанных единоборств Джефф Монсон, который ранее стал гражданином РФ, получил удостоверение члена Совета депутатов подмосковного Красногорска. Об этом сообщила пресс-служба местной администрации.

«Сегодня на первом заседании первого совета депутатов объединенного Красногорска Джеффу Монсону было вручено депутатское удостоверение. Таким образом, он приступает к исполнению своих новых обязанностей», – цитирует слова представителя пресс-службы «Интерфакс».

Как уточняет «Российская газета», Монсона включили в комиссию по социальным вопросам. «Буду участвовать во всех заседаниях комиссии, решать очень важные вопросы. Это важная работа», – заявил сам депутат.

Отмечается, что боец общается с коллегами при помощи переводчика и только начинает учить русский язык.

Напомним, в конце мая 47-летний спортсмен получил российский паспорт и отказался от американского гражданства. Кроме этого, у Монсона имеется и паспорт непризнанной Луганской народной республики.

По итогам единого дня голосования 9 сентября прошел в совет депутатов Красногорска по партийным спискам «Единой России».

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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