ЧП в Подмосковье: укол успокоительного убил мужчину

В Подмосковье 29-лений молодой человек умер после укола успокоительного, который ему сделали врачи скорой помощи. Как сообщила пресс-служба регионального главка Следственного комитета, по данному факту организована доследственная проверка.

По данным ведомства, ЧП произошло 13 сентября в Реутове в одной из квартир на улице Комсомольская. По предварительными данным, погибший вел себя неадекватно и его родители вызвали бригаду «скорой помощи». Когда врачи прибыли на место, мужчина начал вести себя агрессивно и фельдшер сделал ему укол успокоительного. Спустя несколько минут мужчина скончался.

В ходе осмотра места происшествия была изъята пластиковая бутылка с веществом растительного происхождения.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, назначена судебно-медицинская экспертиза тела погибшего для выяснения причины смерти. Предполагается, что по результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 14.09.18

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