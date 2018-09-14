российское информационное агентство 18+

Post Mundial

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 14 сентября 2018, 17:47 мск

Новости Москва

Новости дня, Новости кратко, Интервью

В «Пулково» самолет «Победы» врезался в пожарную машину

Самолет авиакомпании «Победа», вылетевший из Москвы, после приземления в аэропорту «Пулково» врезался в припаркованную пожарную машину. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета через официальный Tamtam-канал.

По данным ведомства, самолёт сообщением Москва – Санкт-Петербург после приземления, следуя к стоянке, задел крылом пожарный автомобиль. Самолет и автомобиль получили незначительные повреждения.

В ведомстве уточнили, что никто из находившихся на борту самолета не пострадал.

В настоящий момент проводится проверка – устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Москва – Санкт-Петербург, служба информации РИА «Новый День»

Москва – Санкт-Петербург. Другие новости 14.09.18

Расследование «дела Серебренникова» завершено. СК передал материалы прокурору. / Аман Тулеев получил новую почетную должность. / Премьер Белоруссии поговорил с Медведевым по телефону: пожелал счастья и благополучия. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»

Метки / Аэрофлот

Самолет «Аэрофлота» с 150 пассажирами экстренно сел в Новосибирске

УФАС: «Победа» повышает свою доходность за счет пассажиров

«Победа» увеличила минимальную цену на багаж

«Выход» из кризиса: «Аэрофлот» покроет убытки за счет пассажиров

ФАС взялась за «Победу»: создает трудности для пассажиров

Хватит терпеть издевательства! Рок-музыканты объявили войну «Аэрофлоту»

«Аэрофлот» нашел крайнего в массовых задержках своих рейсов

Платите больше: «Аэрофлот» ужесточит контроль ручной клади

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Северо-Запад, Центр России, Общество, Россия, Скандалы и происшествия, Транспорт, Туризм, Аэрофлот,

Новости партнеров