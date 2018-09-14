В «Пулково» самолет «Победы» врезался в пожарную машину

Самолет авиакомпании «Победа», вылетевший из Москвы, после приземления в аэропорту «Пулково» врезался в припаркованную пожарную машину. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета через официальный Tamtam-канал.

По данным ведомства, самолёт сообщением Москва – Санкт-Петербург после приземления, следуя к стоянке, задел крылом пожарный автомобиль. Самолет и автомобиль получили незначительные повреждения.

В ведомстве уточнили, что никто из находившихся на борту самолета не пострадал.

В настоящий момент проводится проверка – устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Москва – Санкт-Петербург, служба информации РИА «Новый День»

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