Россия впала в политическую зависимость

Политическая ситуация в России оказалась в серьезной зависимости от пенсионной реформы. Как сказал в интервью РИА «Новый День» политолог, директор консалтингового агентства «NPR Group» Дмитрий Фетисов, отношение граждан к власти было наглядно продемонстрировано протестным голосованием 9 сентября, когда пошатнулись позиции «Единой России». По его оценке, единственный способ для Кремля снизить уровень протестной активности в стране – популярно объяснить населению необходимость пенсионной реформы.

«Основная ставка сейчас может быть сделана на необходимость объяснения для общества необходимости пенсионной реформы, и многое зависит от того, какими будут спикеры, – отметил эксперт. – Мы уже видим, что Топилин (министр труда и соцзащиты Максим Топилин), который представлял пенсионную реформу от правительства на первом чтении в Госдуме, откровенно не тянет на роль члена правительства, который был бы близок к народу и пользовался бы его доверием. Можно даже сказать, что и для депутатов он оказался непонятным спикером по этой теме».

«Уже известно, что сейчас представлять пенсионную реформу в думе должна Голикова. Возможно, ей удастся как-то смягчить (протестное восприятие законопроекта населением), ее заявление будет более убедительным, а тезисы – более понятны обществу. Возможно, за счет этого протест снизится. Потому что основная задача Кремля – объяснить необходимость пенсионной реформы. Это, по сути, единственный способ снизить протест», – отметил Дмитрий Фетисов.

Эксперт подчеркнул, что голосование 9 сентября во многих российских регионах носило протестный характер – люди, фактически, отдавали голоса не в поддержку оппозиционных кандидатов, а против действующих губернаторов и «Единой России». В поствыборный период зависимость политической и социальной ситуации от пенсионной реформы остается весьма серьезной.

«Будет ли протест нарастать, или будет спадать – это мы увидим в ближайшее время. Пока невозможно это предсказать, ввиду непонимания, какая работа будет вестись по пенсионной реформе, будет ли правительство и Кремль предлагать какие-то другие ходы, чтобы снизить уровень протестной активности», – полагает собеседник агентства.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 14.09.18

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