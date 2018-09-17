ЧП в Подмосковье: футбольные ворота искалечили ребенка на уроке физкультуры

В Подмосковье 11-летний мальчик получил сотрясение мозга и рваную рану глаза на уроке физкультуры. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщила пресс-служба регионального главка Следственного комитета.

По данным ведомства, ЧП произошло днем 14 сентября на футбольном поле около школы в деревне Кашино Волоколамского района. Дети были на уроке физкультуры: несколько учеников схватились за верхнюю перекладину футбольных ворот и повисли на них. Ворота упали и зацепили рядом стоящего мальчика. Он был доставлен в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, рваной раной левого глаза и переломом костей носа.

В рамках доследственной проверки было установлено, что ворота были не закреплены и являются переносными для игры в минифутбол.

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»).

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, ворота изъяты, запрошены необходимые правоустанавливающие документы, в целях установления владельца земельного участка, на котором произошло происшествие.

Стоит отметить, что в последнее время, участились случаи травмирования или даже гибели детей и подростков из-за падения футбольных ворот.

Так, 14 сентября, в Москве погиб 18-летний молодой человек, который повис на воротах на заброшенном стадионе. 11 июня в Раменском районе футбольные ворота упали на 4-летнего малыша, который скончался от полученных травм. В середине мая 6-летнего мальчика придавило воротами в Зеленограде, он был доставлен в больнице с черепно-мозговой травмой.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 17.09.18

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