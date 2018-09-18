Россия и Белоруссия отлаживают «силовое» взаимодействие

Сегодня в Новополоцке проходит заседание Объединенной коллегии МВД Союзного государства, где планируется обсудить вопросы взаимодействия в сфере обеспечения безопасности дорожного движения, а также при проведении крупных международных спортивных мероприятий.

Как сообщила пресс-служба МВД Белоруссии, для участия в заседании прибыла делегация МВД России во главе с министром внутренних дел Владимиром Колокольцевым, который вместе со своим белорусским коллегой Игорем Шуневичем открыли коллегию.

«Отрадно, что белорусско-российское сотрудничество в организации дорожной безопасности всегда сохранялось на высоком уровне. Взаимодействие правоохранителей носит активный и наступательный характер, слаженная и системная работа из года в год демонстрирует положительную динамику», – отметил глава белорусского МВД.

В то же время, Шуневич обратил внимание, что свобода перемещения в рамках Союзного государства активно используется в неблаговидных целях правонарушителями, которые пытаются пересечь «прозрачные» границы, чтобы уйти от наказания. В этой связи требует совершенствования порядок привлечения к ответственности нарушителей ПДД, являющихся гражданами государств – участников Договора о создании Союзного государства.

Вместе с тем, как сказал глава белорусского МВД, хулиганские действия и массовые нарушения общественного порядка на стадионах или в непосредственной близости от них являются серьезной социальной проблемой современности, причины которой в основном находятся за пределами спорта. Эта ситуация свидетельствует о необходимости объединения усилий по противодействию хулиганскому поведению зрителей при проведении спортивных мероприятий.

В свою очередь, приветствуя участников коллегии, российский министр выразил согласие относительно высокого уровня сотрудничества между странами. Он отметил, что благодаря совместным усилиям удалось значительно улучшить ситуацию в зоне ответственности органов внутренних дел Союзного государства.

Стоит отметить, что между территориальными подразделениями ГАИ и ГИБДД приграничных территорий на постоянной основе проводятся мероприятия по установлению и задержанию разыскиваемых транспортных средств и лиц, причастных к их хищению, а также скрывшихся с места совершения ДТП. Также осуществляется обмен запросами об исполнении решений о назначении наказаний, вынесенных за нарушения ПДД, сведениями о зарегистрированных транспортных средствах, регистрационных и водительских документах.

Благодаря своевременному обмену информацией и скоординированным действиям правоохранителей двух стран, начиная с 2016 года во время спортивных мероприятий экстремистских проявлений и грубых нарушений правопорядка белорусскими и российскими болельщиками не зафиксировано.

Вместе с тем результативно принимаются меры по ограничению въезда на территорию Союзного государства лиц, нарушивших миграционное законодательство. В настоящее время в общий список включено свыше 1 млн иностранцев.

Тесное сотрудничество с МВД России позволило белорусским милиционерам изучить опыт обеспечения безопасности при проведении XXVII Всемирной летней универсиады в Казани (2013), XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр в Сочи (2014), чемпионата мира по футболу FIFA (2018).

В целом, несмотря на постоянный рост количества спортивных мероприятий, оперативная обстановка в Белоруссии остается стабильной, сопровождается снижением общего уровня преступности и повышением активности граждан в информировании органов внутренних дел о происшествиях, отмечается в сообщении МВД Белоруссии.

Новополоцк, служба информации РИА «Новый День»

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