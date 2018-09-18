На саммите России и Белоруссии встретятся новые команды переговорщиков

На саммите России и Белоруссии, который пройдет 21 сентября, будут намечены пути решения целого комплекса вопросов, касающихся ситуаций с нефтью и нефтепродуктами, с доступом белорусских товаров на российский рынок, а также кредитных взаимоотношений. Такое мнение в разговоре с корреспондентом РИА «Новый День» высказал белорусский политолог, руководитель инициативы «Минский Диалог» Евгений Прейгерман.

Он напомнил, что с момента последней встречи произошли новые назначения на несколько ключевых постов в двух странах. В этой ситуации, по его оценке, механизмы взаимодействия на уровне команд, которые занимаются переговорами, будут запущены по-новому.

«Важный аспект этой встречи – по сути дела сменились то, что можно назвать переговорными командами с обеих сторон, – пояснил Евгений Прейгерман. – Начиная от послов – правда, белорусский посол еще не назначен, но, по крайней мере, предыдущий уже уехал из Москвы – также основные ключевые фигуры в правительствах государств, которые отвечают за энергетические вопросы двустороннего взаимодействия, ну и наконец в Белоруссии в принципе новое правительство, премьер-министр и его заместители. Так что это будет встреча, где по-новому будут запускаться переговорные механизмы на уровне людей, которые ими занимаются».

Собеседник агентства отметил, что за последние месяцы в двусторонних отношениях накопился целый комплекс вопросов, которые традиционно касаются кредитных взаимоотношений, доступа белорусских товаров на российский рынок и ситуации с нефтью и нефтепродуктами.

«С одной стороны, ничего нового, все эти вопросы постоянно присутствуют [во взаимоотношениях двух стран]. С другой стороны, также традиционно они не очень гладко решаются без участия глав государств, – подчеркнул политолог. – Поэтому, как минимум, можно ожидать, что они будут глубоко обсуждены на этой встрече, и если не какие-то новые развязки по всем этим вопросам будут найдены, то, по крайней мере, я бы ожидал, что будет намечен план движения к их решению, назначены какие-то рабочие группы».

Евгений Прейгерман подчеркнул, что вопросы для государств носят во многом принципиальный, а не технический характер, однако обе стороны заинтересованы в решении проблем.

В августе президент Белоруссии Александр Лукашенко сменил руководство правительства и назначил нового премьер-министра – им стал экс-глава Банка развития Сергей Румас. Предыдущий посол Белоруссии в Москве Игорь Петришенко занял должность вице-премьера, новый посол пока официально не назначен.

Послом России в Белоруссии в августе стал Михаил Бабич. Ранее дипмиссией РФ в Белоруссии руководил Александр Суриков.

Минск – Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 18.09.18

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