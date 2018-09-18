Силовики России и Белоруссии подписали важный договор: водителям стоит стать бдительнее

Министерство внутренних дел России будет сотрудничать со Следственным комитетом Белоруссии. Соответствующий документ сегодня подписали председатель СК Белоруссии Иван Носкевич и глава МВД РФ Владимир Колокольцев в Новополоцке на встрече, которая прошла в рамках Объединенной коллегии министерств внутренних дел Союзного государства.

На заседании речь шла о сотрудничестве в сфере обеспечения безопасности дорожного движения, а также во время проведения крупных международных спортивных мероприятий. Как сообщила пресс-служба МВД Белоруссии, в частности, силовики разработали меры, которые помогут улучшить положение дел в сфере дорожной безопасности – планируется улучшить обмен информацией между подразделениями Госавтоинспекции, и совершенствовать юридические инструменты, обеспечивающие наказание за нарушение ПДД на территории Союзного государства. Для этого было решено ускорить подготовку проекта соглашения между двумя странами о взаимном признании и исполнении решений по делам о дорожных административных правонарушениях.

В сфере обеспечения безопасности при проведении крупных спортивных мероприятий стороны обсудили подготовку к проведению в Белоруссии в 2019 году вторых Европейских игр. Силовики договорились о своевременном обмене информацией и особом контроле за лицами, которые ранее были замечены в нарушении правил поведения на массовых мероприятиях.

Планируется, что на следующем заседании объединенной коллегии речь пойдет о взаимодействия органов внутренних дел двух стран в сфере борьбы с наркотрафиком на территории Союзного государства.

Новополоцк, служба информации РИА «Новый День»

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