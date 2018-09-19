В Москве обезврежена «игорная» мафия: задержано более ста человек

В Москве ликвидирована одна из крупнейших преступных группировок, которая занималась организацией нелегального игорного бизнеса. Как сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета, задержаны почти сто подозреваемых, возбуждено 12 уголовных дел.

По данным следствия, с мая 2016 года, члены преступного сообщества под видом легальной деятельности букмекерской конторы ООО «Панорама», работающей под вывесками «ГринБет», «ЮнионБет», «ВинЛайн», осуществляли незаконное проведение азартных игр с использованием игрового оборудования.

В ходе спецоперации, проведенной сотрудниками правоохранительных органов на территории Москвы, пресечена незаконная деятельность 15 игровых клубов и казино, проведено более 80 обысков в офисных и жилых помещениях, задержано более 100 человек, которые проверяются на причастность к преступлениям.

В СКР уточнили, что 47 лицам в зависимости от роли и вовлеченности в деятельность преступного сообщества планируется предъявить обвинения и избрание меры пресечения в виде заключения под стражу и домашнего ареста. В отношении остальных – проводится комплекс следственно-оперативных мероприятий, направленных на установление причастности к деятельности ОПС.

«Также задержан руководитель преступного сообщества Бажанов А.Е», – говорится в сообщении ведомства.

Следствие также обратило внимание, что в преступном сообществе действовала строгая конспирация, низовые члены ОПС не знали руководителей, связь с которыми осуществлялась посредством современной IP-телефонии и мессенджеров. При этом роли соучастников были четко распределены, существовала строгая иерархия, руководителя группировки знал ограниченный круг соучастников из числа приближенных и доверенных лиц.

По оценке СКР, криминальный финансовый оборот преступного сообщества исчислялся сотнями миллионов рублей в месяц. Главари ОПС проживали в престижнейших загородных поселках Московского региона, для передвижения использовали автомобили премиум класса с машинами сопровождения, перелеты осуществляли на частных самолетах.

По данным фактам Главным следственным управлением по городу Москве возбуждено уголовное дело по ч.ч. 1, 2 ст. 210 УК РФ, об организации преступного сообщества и участия в нем. Также в одном производстве объединено 12 уголовных дел об организации незаконной игорной деятельности.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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