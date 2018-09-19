Вопреки своему желанию: Путин закрыл для России «окно» на Запад

Историческая роль нынешнего президента РФ Владимира Путина, несмотря на явные симпатии Западу, заключается в том, что он закроет для России «окно» в Европу и на Запад в целом. Как отметил в интервью РИА «Новый День» известный политолог Аббас Галлямов, действующий глава российского государства по сути становится антиподом Петра I во внешней политике, хотя во внутренней – остается приверженцем авторитарного стиля и идеи реформирования России по европейскому образцу.

«Тут все сложно и одновременно просто. Путин цивилизационно хорошо относился к Западу. Проблема в том, что Запад стал оспаривать право Путина на власть. Он (коллективный Запад) стал критиковать его за те действия внутри страны, которые Путин совершал, чтобы сохранить власть», – сказал Галлямов.

Эксперт пояснил, что в определенный момент Путин, который еще в 2000-м году заявлял, что не представляет Россию в отрыве от «так называемого цивилизованного мира» и не видит в НАТО врага, оказался перед выбором: или прекратить «авторитарные практики, сделать так, чтобы Запад его не критиковал» – то есть выполнить требования США и ЕС – или потерять пост президента.

«Условно говоря, ему нужно было не закрывать независимые телеканалы, не закручивать гайки в отношениях со СМИ, не отменять губернаторские выборы, не отбирать бизнес, не сажать людей в тюрьмы, не разгонять акции протеста. Но если бы Путин это сделал, то он бы просто потерял власть. Его, как политика, это не устраивает. Поэтому конфликт был предопределен», – сказал эксперт.

Галлямов подчеркнул, что споры между российским и западными лидерами, в первую очередь, связаны именно с вопросом о власти, а не «европейскими ценностями», о чем сейчас принято говорить. «Ценностное оформление появилось потом. О ценностях стали говорить, когда уже поругались из-за власти», – отметил он.

По мнению политолога, сегодня, когда между «цивилизованной Европой» и «варварской Россией» окончательно сформировался конфликт смыслов и идей, восстановить отношения на прежнем уровне практически невозможно.

«Демократия для Запада – это официально признанная ценность и западные политики не могут себе позволить, за исключением такого откровенного фрика, как Трамп (президент США Дональд Трамп), дружить с человеком, у которого репутация такого авторитарного правителя, который чуть ли не детей на завтрак ест», – сказал он.

При этом Галлямов обратил внимание, что Путин отнюдь не является «замшелым сталинистом» и сравнения политического курса «Путин – Сталин» неверны.

«Он [Путин] лично к Сталину никакого благоговения не высказывал, при том, что политически он использует его фигуру. Дискурс Сталина, как создателя сильной России, присутствует, но сам лично Путин достаточно дистанцируется от него», – пояснил Галлямов.

По мнению политолога, гораздо больше президент перенял от Петра I. «Режим Петра был гораздо более авторитарным, чем режим его предшественников. И в этом смысле Путин делает то же самое, что и Петр. Он тоже выстроил очень авторитарный, персоналистский режим. Сейчас у многих есть недопонимание роли Петра I – он повернул Россию на Запад в технологическом смысле, отчасти – в институциональном. Институциональный дизайн стал меняться, но по своей сути остался прежним», – подчеркнул эксперт.

По его оценке, реалии нынешнего времени не позволяют Путину реализовать ни внешние, ни внутренние амбиции в полной мере. Как отметил Галлямов, либеральный курс правительства и в особенности, реформы, которые продавливает сейчас Кремль, резонируют с внешним курсом, и происходит противоречие «между базисом и надстройкой».

«Несоответствия между либеральной экономикой и абсолютно антилиберальной политикой заметно, и бьет по базе режима. В результате тех реформ, которые он проводит, он теряет поддержку тех людей, которые были к нему абсолютно лояльны, они начинают протестовать. Проблема действительно есть», – констатировал эксперт.

При этом он выразил уверенность, что пока Путин остается у власти в России, поворот на Запад «практически невозможен». «Поэтому они будут все равно его критиковать, его это будет не устраивать, и это будет продолжаться до самого конца, пока Путин не уйдет», – прогнозирует Галлямов.

В то же время он обратил внимание, что такое положение вещей начинает не устраивать и жителей России. «В целом, мы с Европой рассорились очень сильно. Однако месяца два назад социологи заметили очень сильное падение негатива в отношении Европы и Запада. Людей перекормили этим негативом, и в ситуации, когда люди теряют доверие к режиму в целом, его внешнеполитический курс тоже вызывает у них меньше симпатий. И по мере снижения популярности режима в стране запрос на нормализацию отношений с Западом будет расти», – заключил политолог.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 19.09.18

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