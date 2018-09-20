«Узаконенный грабеж»: депутат Госдумы оценил последствия пенсионной реформы

Пенсионная реформа, которую продавливает руководство России, станет очередной формой «узаконенного грабежа» населения. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», заявил депутат Госдумы от КПРФ Олег Смолин, выступая сегодня на пленарном заседании Госдумы. Парламентарий обратил внимание, что негативные последствия этой реформы, если она будет принята, почувствуют все граждане страны, а объявленное повышение пенсий рискует оказаться фикцией.

«Это не реформа – узаконенный грабеж. Давайте посчитаем, нам обещают поднимать ее на тысячу ежегодно. Во-первых, надо понимать, что действует закон об индексации. И если инфляция в следующем году будет 4%, то 576 рублей из тысячи – это не повышение, это просто индексация. С каждым годом каждая тысяча будет все более обесцениваться. Если брать 2019 год, то эта тысяча без учета инфляции составлять 6,5% (повышение), с учетом инфляции 2,5%. В 2024 году – меньше 1%, в 2028 – ничего – плакала тысяча», – подчеркнул Смолин.

Кроме этого, депутат напомнил, что после окончания переходного периода реформы огромное число людей будут лишены возможности выхода на пенсию в 55 и 60 лет, но и многочисленных льгот.

«Кончается переходный период, и все – ни пенсий, ни льгот. Какие мы получим акции протеста! Тысяча рублей по сравнению с утраченными льготами: метро – 110 рублей в день, 2200 за 20 дней, столько же автобус. Лекарства, по разным оценкам, человек потеряет от 1000 до 2500, если сейчас он пользуется льготными лекарствами. Потери больше, чем обещано», – подчеркнул депутат.

Как сообщал «Новый День», разочарованность граждан РФ нынешним политическим курсом стала проявляться после 16 июня, когда правительство Дмитрия Медведева внесло в Госдуму законопроект о повышении пенсионного возраста для мужчин до 65 лет, для женщин – до 63 лет. 29 августа президент РФ Владимир Путин высказался в поддержку реформы. Однако при этом глава государства признал, что проект кабинета министров нужно смягчить. Он предложил повысить пенсионный возраст для женщин не на 8 лет, а на 5, предусмотреть право досрочного выхода на пенсию для многодетных матерей, а также подготовить рынок труда к новым условиям. В частности, он заявил о необходимости установления административной и даже уголовной ответственности для работодателей за увольнение сотрудников предпенсионного возраста, а также за отказ в приеме на работу в связи с возрастом.

В сентябре «Левада-центр» сообщил, что в настоящее время 53% (в июле – 37%) россиян готовы участвовать в акциях протеста против пенсионной реформы. Кроме этого социологи фиксируют рост тревожности среди жителей страны. Опасения, касательно практически всех проблем, от роста цен до безработицы, выросли за прошедший год практически на треть – такие показатели последний раз фиксировались накануне дефолта 1998 года.

Второе чтение законопроекта намечено на конец сентября.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 20.09.18

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