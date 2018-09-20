«Без замечаний»: «уголовка» за увольнение предпенсионеров прошла второе чтение в Госдуме

Инициатива президента РФ Владимира Путина подвергать работодателей, которые увольняют работников предпенсионного возраста, уголовному наказанию успешно прошла второе чтение в Государственной думе. Как передает корреспондент РИА «Новый День», «за» поправки проголосовало 370 депутатов из 381.

Как заявил депутат от фракции «Единая Россия» Отари Аршба, который представлял законопроект, это очень важная «президентская законодательская инициатива».

«Закон, который мы подробно в разных форматах обсуждали, прошел первое чтение. Речь идет об уголовной ответственности за необоснованный отказ при приеме на работу или необоснованное увольнение лица по мотивам достижения им пенсионного возраста Закон получил поддержку, замечаний к нему нет. Прошу принять его ко второму чтению», – сказал он.

Стоит отметить, что в рамках второго чтения не было принято ни одной поправки к предложению. На пленарном заседании была также отклонена поправка от депутата от фракции «Единая Россия» Елены Паниной.

«Суть проста – мотив деяния, которое подлежит наказанию, при его отсутствии, исключает возможность наступления уголовной ответственности. Представляется, что это затруднит правоприменение», – пояснил Аршба.

Как считает первый заместитель руководителя фракции «Единая Россия» Андрея Исаев, данная статья УК РФ будет иметь профилактический характер. «Это своеобразный стоп-сигнал. Мы переводим возрастную дискриминацию из проступков, каким она была до сих пор, в разряд преступлений. Это означает, что те, кто совершает подобные действия, должны понимать, что общество и государство рассматривает их как преступников», – цитирует его слова пресс-служба ГД.

В этой связи депутат от фракции «Справедливая Россия» Михаил Емельянов подчеркнул, что нужно защищать не только права работников, но и работодателей: «Мы будем очень внимательно следить за правоприменением данной нормы», – заявил он.

Как сообщал «Новый День», 16 июня, когда правительство Дмитрия Медведева внесло в Госдуму законопроект о повышении пенсионного возраста для мужчин до 65 лет, для женщин – до 63 лет. 29 августа президент РФ высказался в поддержку реформы. Однако при этом глава государства признал, что проект кабинета министров нужно смягчить. Он предложил повысить пенсионный возраст для женщин не на 8 лет, а на 5, предусмотреть право досрочного выхода на пенсию для многодетных матерей, а также подготовить рынок труда к новым условиям. В частности, он заявил о необходимости установления административной и даже уголовной ответственности для работодателей за увольнение сотрудников предпенсионного возраста, а также за отказ в приеме на работу в связи с возрастом.

13 сентября законопроект об уголовной ответственности для работодателей прошел первое чтение. Между тем ряд экспертов выступили против этой инициативы. В частности, глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин предупредил, что чрезмерно жестокая ответственность может провоцировать увольнение более молодых сотрудников, что спровоцирует рост безработицы. С ним согласились представители профсоюзов.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 20.09.18

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