Главарей московской «игорной мафии» отправят под арест

В Москве Следственный комитет намерен добиться заключения под стражу главарей «игорной мафии», чей финансовый оборот исчислялся сотнями миллионов рублей в месяц. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщила пресс-служба столичного главка ведомства.

Соответствующее ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении предполагаемого главаря организованного преступного сообщества Антона Бажанова и его заместителей, а также об избрании меры пресечения в отношении более чем двадцати их соучастников будет направлено в суд сегодня.

Как сообщал РИА «Новый День», в рамках расследования предполагаемых преступлений «игровой мафии» задержано почти сто подозреваемых, возбуждено 12 уголовных дел.

По данным следствия, с мая 2016 года, члены преступного сообщества под видом легальной деятельности букмекерской конторы ООО «Панорама», работающей под вывесками «ГринБет», «ЮнионБет», «ВинЛайн», осуществляли незаконное проведение азартных игр с использованием игрового оборудования.

В ходе спецоперации была пресечена незаконная деятельность 15 игровых клубов и казино.

В СКР уточнили, что 47 лицам в зависимости от роли и вовлеченности в деятельность преступного сообщества планируется предъявить обвинения и избрание меры пресечения в виде заключения под стражу и домашнего ареста. В отношении остальных – проводится комплекс следственно-оперативных мероприятий, направленных на установление причастности к деятельности ОПС.

Следствие также обратило внимание, что в преступном сообществе действовала строгая конспирация, низовые члены ОПС не знали руководителей, связь осуществлялась посредством современной IP-телефонии и мессенджеров. При этом роли соучастников были четко распределены, существовала строгая иерархия, руководителя группировки знал ограниченный круг соучастников из числа приближенных и доверенных лиц.

По оценке СКР, криминальный финансовый оборот преступного сообщества исчислялся сотнями миллионов рублей в месяц. Главари ОПС проживали в престижнейших загородных поселках Московского региона, для передвижения использовали автомобили премиум класса с машинами сопровождения, перелеты осуществляли на частных самолетах.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 20.09.18

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