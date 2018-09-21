Скандал с выселением семьи с шестью детьми: СКР взял ситуацию под контроль

В Москве многодетную семью с шестью детьми выселяют из квартиры. Как сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета, по данному факту организована доследственная проверка.

ЧП привлекло внимание правоохранительных органов после публикации информации в СМИ. По имеющимся данным, родители и их дети были выписаны из квартиры, где ранее проживали. По словам представителей семьи, их не поставили об этом в известность. При этом у них нет возможности прописаться в доме, в котором они проживают временно до совершеннолетия детей.

Из-за отсутствия регистрации семья не может получить положенные выплаты, а у детей возникли проблемы со школой и поликлиникой.

Предполагается, что в рамках проверки будет дана юридическая оценка всем обстоятельствам, а по результатам – будет принято процессуальное решение.

Ранее «Московский комсомолец» опубликовал статью, из которой следует, что семья проживала в коттедже, который был построен около 10 лет назад московскими властями для семей, где воспитывается 5 и более детей. Но дом предоставлялся на договоре безвозмездного пользования – в нем нельзя прописаться, но люди остаются зарегистрированными в жилье, в котором жили до переселения, чтобы было куда вернуться после того, как дети вырастут, и коттедж перейдет следующим нуждающимся. Ситуация обострилась после того, как родственники через суд лишили семью регистрации в их московской квартире. Семья оказалась лишена всех положенных столичных льгот, возможности получить врачебную помощь, старшие дети не могут поступить в вузы.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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