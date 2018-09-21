Хуже, чем в 90-е: в Подмосковье муниципальные клерки защищают интересы «мусорной мафии»

Жители Ногинского района намерены добиваться признания несостоявшимися вчерашние общественные слушания по проекту оценки воздействия на окружающую среду мусоросжигательного завода, который планируется построить вблизи деревни Тимохово. Как заявила в интервью РИА «Новый День» председатель Совета общественности Ногинского района города Электроугли МКР Вишняковские дачи Татьяна Алифанова, на так называемых слушаниях творился настоящий беспредел.

«Происходил рейдерский захват местного населения каким-то спортивным борцовским клубом «Витязь» города Ногинска и взрослыми дядьками спортивного сообщества Люберец. Их привезли заранее, и этих деток, они стояли на месте за час до регистрации (на слушания)», – сказала Алифанова и пояснила, что «бойцы» заняли все места в зале для общественных слушаний и оттесняли, в том числе, с применением силы местных жителей.

По ее словам, молодые люди в разговоре заявили, что выступают за строительство завода, так как это создаст для них новые рабочие места. «Я говорю, мальчики, если вы из Ногинска, вы знаете, что вдоль трассы Ногинского района был построен ряд учреждений, мы даже не знаем их названия. Кто из ваших родителей там работает? В толпе – тишина. Говорю, вот вы ответили на свой вопрос. Любому капиталисту выгоднее нанять бесправного гастарбайтера, которому не нужно оформлять соцпакет. По сути, вы пришли отстаивать интересы олигархата», – рассказала активистка.

При этом Алифанова подчеркнула, что внешне многие молодые люди выглядели очень юными – есть вероятность того, что часть из них были несовершеннолетними, а сами слушания проходили без регистрации паспортов. При этом часть такой публики, «не досидев даже до середины слушаний», ушла, и зал оказался полупустым.

«Они сначала забили сельское ДК более чем на 80% подсадными лицами, потом пришли чиновники с района, госслужащие и местное население в размере 200 человек осталось на улице. Вышел дядечка в костюме. Сказал, что по пожарной безопасности больше в зал пускать нельзя. То есть пришли жители, не подставные, стоят на улице… Слушания проводятся не со столькими, сколько они хотят комплектовать, а сколько пришло. Тогда либо признавайте слушания несостоявшимися, либо предоставьте им место», – отметила Алифанова.

По ее словам, для оставшихся на улице людей все-таки организовали удаленный доступ к слушаниям. «Их ввели в соседнее помещение, поставили телевизор и сделали такой звук, что они не понимали, о чем идет речь. Напрямую, те люди, настоящие местные жители, участвовать не могли, их этой возможности лишили, не организовав заранее место», – подчеркнула она.

На самих слушаниях, по словам активистки, власти не смогли дать четкого обоснования тому, почему в районе будет строиться МСЗ. «Есть Федеральный закон 89 («Об отходах производства и потребления»), его никто не отменял. Почему правительство Московской области нарушает этот закон – у нас и так неблагополучная среда, на каком основании ставится еще одно вредное производство?» – возмутилась Алифанова.

Стоит отметить, что экс-министр министр экологии и природопользования Московской области Александр Коган, присутствовавший на так называемых общественных слушаниях, заявил на это, что наличие мусоросжигательного завода «значительно улучшит экологическую обстановку в районе».

Между тем на слушаниях и со стороны общественности, и со стороны экологов было высказана масса замечаний к проекту. В частности, директор Всероссийского института природы, заслуженный эколог РФ, член Экспертного совета министерства экологии и природопользования Московской области Андрей Пешков в интервью РИА «Новый День» обратил внимание, что с экологической точки зрения строительство мусоросжигательного завода рядом с деревней Тишково никак не соответствует ни законодательству, ни экологическим стандартам.

«В эту территориальную схему воткнули мусоросжигательный завод совершенно без всяких оснований – с устаревшей, вредной, дорогой технологией, из которой еще «обрезали» всю очистку. Во всем мире заводы закрываются, в отсталой Европе они еще теплятся, и вот нам это все старье хотят сбыть, при этом, убрав очистку, получив многократно завышенные деньги», – сказал Пешков.

Он подчеркнул, что такое соседство крайне негативно скажется на здоровье населения в долгосрочном периоде с «очень трудно прогнозируемыми и компенсируемыми последствиями».

«Это уже не только детям будет «подарок», но и внукам тоже. Граждане, которые лоббируют это – Коган, которого уволили из министров, и эти муниципальные клерки – главы администраций, которые в противовес подавляющему мнению населения продавливают строительство – причем самыми неблаговидными методами, рейдерскими: приглашают каких-то качков, которые физически выжимают с общественных слушаний женщин, жителей, депутатов», – сказал эколог.

«Это вопиющие 90-е, беспредел, который производит очень неблагоприятное впечатление с учетом того, что президент дает одни поручения, а они в смычке с темными коммерсантами – с жуликами, я бы сказал – начинают продавливать такие схемы реализации кражи денег с крупных объектов, с очень тяжелыми последствиями для населения», – подчеркнул Пешков.

При этом, по словам Алифановой, первоначально местные власти открыто заявили, что замечания общественности и экологов не будут учитываться. «Председатель слушаний (заместитель главы администрации Оксана Муховикова) нам изначально заявила, что мы не имеем право подписей в протокол. Я, когда задавала вопрос Когану, сказала: «Вы нарушили конституционное право каждого из нас в зале. Кто вам дал право, что вы наши подписи не будете ставить, что вы наши возражения не будете принимать?» Тут вскочил Коган, у него аж очки от страха запотели: нет-нет все будет вноситься, все будет регистрироваться, все будет в протоколе. В результате, как все это будет в протоколе, мы не знаем», – рассказала она.

«Сначала наш глава района (врио главы Игорь Сухин) пытался тоже хамить, потом понял, что делает не то, и сказал, что он готов на дополнительные встречи, на круглые столы. Сказали, что все рассмотрят», – добавила активистка.

Пешков со своей стороны назвал слушания «имитирующими». «Они проведены с максимальным количеством процедурных нарушений, не говоря уже про содержательную часть. Уже в суд поступили заявления о признании их недействительными», – сказал он и отметил, что у местных жителей есть уверенность в том, что через суд удастся добиться этой отмены.

Алифанова подтвердила, что местные жители не удовлетворены общественными слушаниями и из-за вышеупомянутых нарушений намерены добиваться признания их несостоявшимися.

«Мы вчера вышли все, такое ощущение, что побывали на передовой линии фронта. Масса замечаний. Нам нужно обжаловать, что слушания прошли с нарушениями и признать их несостоявшимися», – заключила она.

Заместитель главы администрации Ногинского района Наталья Муховикова отказалась по телефону комментировать прошедшие слушания. «Делайте официальный запрос. Мы готовы давать ответы в рамках 59 Федерального закона», – сказала она в разговоре с корреспондентом РИА «Новый День». Редакция направила официальный запрос о том, как в администрации оценивают прошедшее мероприятие. На сайте администрации Ногинского района нет информации о прошедших слушаниях.

Как ранее сообщал РИА «Новый День», накануне в подмосковном селе Кудиново прошли публичные слушания по проекту оценки воздействия на окружающую среду мусоросжигательного завода, который может появиться вблизи деревни Тимохово (40 км от МКАД).

Напомним, проблема свалок в Подмосковье сотрясает область уже более года. Апогеем протеста стало ЧП в Волоколомске в марте 2018 года, когда в результате выброса свалочного газа в больницу попало несколько десятков детей. После мощной волны митингов, которая прокатилась по всей области, в рамках которых люди требовали отставки губернатора Андрея Воробьева, тема мусорных свалок затихла и практически исчезла из медиапротстранства.

Примечательно, что это произошло практически сразу после того, как была анонсирована так называемая территориальная карта Московской области, предполагается строительство «мусороперерабатывающих установок» с мусоросжигательными комплексами. Тогда многомиллиардный подряд получила структура госпорпорации «Ростех». Самым крупным оператором стала его «дочка» – небезызвестная «РТ-Инвест», которая на тот момент на 25,01% принадлежала «Ростеху», а на 74,99% – гендиректору компании Андрею Шипелову.

Стоит отметить, что всего в Подмосковье планируется построить четыре мусоросжигательных завода в Воскресенском, Наро-Фоминском, Солнечногорском и Ногинском районах. Один из них вблизи деревни Свистягино в Воскресенском районе начал уже возводиться. Общий объем инвестиций в стройку «РТ-Инвест» составит около 30 млрд рублей, а подрядчиком выступила компания «Трест Гидромонтаж», принадлежащая «ТЭК Мосэнерго» Игоря Ротенберга.

В прошлом году Московская областная дума отказала жителям региона в проведении референдума – признала несоответствующим требованиям закона вопрос о запрете утилизации отходов на мусоросжигательных заводах.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 21.09.18

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