«Путин, уходи!» Противники пенсионной реформы требуют отставки президента РФ

В Москве сегодня при «молчаливом присутствии власти» прошла третья волна протестов против пенсионной реформы. Как передает корреспондент РИА «Новый День», по итогам акции можно говорить о том, что в стране окончательно сформировались две стороны баррикад: в одном «лагере» президент РФ Владимир Путин, которого противники повышения пенсионного возраста требуют отправить в отставку вместе с премьером Дмитрием Медведевым, «Единой Россией» и губернаторами, в другом – народ.

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов, который возглавил шествие по проспекту Сахарова, выступая на митинге, заявил, что «третья волна протеста против курса пенсионного людоедства, против лжи и насилия увенчалась успехом».

По его словам, людям удалось «отвоевать» в ходе протеста 500 млрд рублей. «500 млрд рублей нам вернули – это в поправках Путина. Но напомню, по этой реформе они лезут вам в карман на 3 трлн 300 млрд, то есть 2 трлн 800 млрд – будут выворачивать из ваших карманов», – сказал лидер коммунистов.

Зюганов выразил уверенность, что главным доказательством того, что ситуацию удалось сдвинуть в лучшую сторону, служат результаты выборов 9 сентября, когда «Единая Россия» потерпела тактическое поражение. «Мы на прошедших местных выборах удвоили и утроили свои результаты. Сопротивление граждан страны нарастает. И я уверен, мы победим», – заявил политик.

Лидер «Левого фронта» Сергей Удальцов, также выступавший на митинге, согласился, что народное возмущение, которое вылилось не только в митинги и пикеты, но и протестное голосование, сформировали в стране «новую политическую реальность».

«Как бы они не пытались нам закрыть рот, как бы они не пытались нас запугать, ничего у них не получится. За нами историческая справедливость. Мы за три месяца подняли страну, в России сформировалась новая политическая реальность. 9 сентября мы провели народный «референдум» и «Единая Россия» его провалила»», – заявил Удальцов.

При этом оппозиционер обратил внимание, что власть очевидно отказывается принимать происходящее и действует своими старыми излюбленными приемами. «Даже чувствуя, что почва уходит из-под ног, они прибегают к излюбленному способу – репрессиям и фальсификациям. Вместо того чтобы объявить референдум, Путин обещает нам два дня бесплатной диспансеризации. Он бы лучше честно сказал: обещаю вам бесплатные гробы и места на кладбище. По крайне мере, это было бы искренне», – подчеркнул Удальцов.

«Мы должны наращивать протест. Второе чтение – выходим к Госдуме, дальше – выходим к Совету Федерации, 7 ноября – новая всероссийская акция. Пусть власть не думает, что мы отступим», – сказал Удальцов.

При этом он подчеркнул, что если Кремль откажется услышать желания людей, тогда движение за отставку и президента и правительства РФ будет набирать обороты.

«Пока у них есть шанс решить эти вопросы цивилизовано. Если они продолжат идти путем репрессий и преступлений, у нас не останется другого выхода, как убрать их с политической сцены, сменить политический курс. России нужна новая власть, левые поворот, и мы будем бороться до конца», – заявил Удальцов.

Первый секретарь московского городского комитета КПРФ, депутат Госдумы Валерий Рашкин со своей стороны подчеркнул, что жители России уже окончательно поняли, кто виновен в антисоциальной политике.

«К сожалению, я должен констатировать, что Путин как президент поддержал эту президентскую реформу, Медведев ее внес, депутаты от «Единой России» проголосовали за нее в первом чтении, губернаторы на местах от Путина и «Единой России» поддержали проект решения. Вот так сила, которая движет и навязывает нам этот антинародный закон. Запомним их! Зло всегда возвращается. Это зло, которое они навязывают народу, вернется к ним нелюбовью (народа)!» – заявил он.

«Власть сегодня вышла за границы закона. Но выборы показали, что авторитет власти упал. И Путин, и Медведев, и «Единая Россия» подставили себя под расстрел народного гнева. И обратно уже не вернуть. Пришло время менять власть», – подчеркнул Рашкин.

Сопредседатель межрегионального профсоюза работников здравоохранения «Действие» Андрей Коновал в свою очередь выразил уверенность, что власти уже возвели стену между собой и обществом и, судя по последним действиям, не намерены отступать.

«Стена воздвигается против народа. Она «проходит» в судах – независимость судов ликвидирована, «проходит» на выборах, здесь вы тоже видите уничтожение свободных демократических выборов, она «проходит» сегодня в Интернете, где людей сажают за выражение своего мнения. У них все – силовые структуры, деньги, подконтрольные СМИ», – сказал он.

При этом профсоюзный лидер обратил внимание, что «стена», которая угрожает жителям России, имеет не только фигуральное значение. «Несколько дней назад информационные агентства распространили интересную новость из Ижевска. На концерне «Калашников» разработан комплекс «Стена» для Росгвардии. Это такая шутка, которая устанавливается на машину «КамАЗ» с различными устройствами. За 3,5 минуты эта стена вылетает из кузова и ставится во всю ширину улицы. Она оборудована системой фото- и видеосъемки и системой шумо- и светоподавления, и, обратите внимание, бойницами для огня (стрельбы). Для кого готовят эту машину? Правильно, для народа, который готов защищать свои интересы и не готов мириться с грабежом. А ради чего? Они хотят защитить свои карманы. 300 млрд в России рынок коррупции – это больше, чем рынок наркоторговли», – заявил он.

Коновал подчеркнул, что общество может противопоставить этому только солидарную позицию и хорошую организацию.

Стоит отметить, что представители партии власти и первые лица государства являлись немыми свидетелями происходящего. Их портреты были распечатаны и заклеймены «позором». После шествия их под лозунги «Правительство – в отставку! Путина – в отставку!», «Реформу – отменить! Реформаторов – под суд!», «Нет министрам-капиталистам!» – скинули в кучу перед трибуной.

Как пояснила в комментарии РИА «Новый День» одна из организаторов митинга, для такой акции были выбраны наиболее известные и медийные представители власти. «Всего 43 – там не все, сделали портреты наиболее узнаваемых: Терешкова (Валентина Терешкова – первая в мире женщина космонавт), Роднина (Ирина Роднина – советская фигуристка, трехкратная олимпийская чемпионка) – все они голосовали сами знаете за что», – сказала она.

Как сообщал «Новый День», разочарованность граждан РФ нынешним политическим курсом стала проявляться после 16 июня, когда правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о повышении пенсионного возраста для мужчин до 65 лет, для женщин – до 63 лет. 29 августа президент РФ высказался в поддержку реформы. Однако при этом глава государства признал, что проект кабинета министров нужно смягчить. Он предложил повысить пенсионный возраст для женщин не на 8 лет, а на 5, предусмотреть право досрочного выхода на пенсию для многодетных матерей, а также подготовить рынок труда к новым условиям. В частности, он заявил о необходимости установления административной и даже уголовной ответственности для работодателей за увольнение сотрудников предпенсионного возраста, а также за отказ в приеме на работу в связи с возрастом.

В сентябре «Левада-центр» сообщил, что в настоящее время 53% (в июле – 37%) россиян готовы участвовать в акциях протеста против пенсионной реформы. Кроме этого социологи фиксируют рост тревожности среди жителей страны. Опасения, касательно практически всех проблем, от роста цен до безработицы, выросли за прошедший год практически на треть – такие показатели последний раз фиксировались накануне дефолта 1998 года.

Второе чтение законопроекта намечено на конец сентября.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 22.09.18

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