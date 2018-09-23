«Раскулачить олигархов!» Лимоновцы атаковали офисы «Роснефти» и «Сибура»

Сегодня в Москве активисты незарегистрированной партии «Другая Россия» атаковали офисы двух компаний – «Сибур» и «Роснефть». Как передает корреспондент РИА «Новый День», лимоновцы разожгли файера и разбросали листовки с призывами «раскулачить олигархов», выразив таким образом протест против олигархической системы, установившейся в России.

Первым атаке подвергся около полудня офис «Сибура», затем «другороссы» устроили акцию около «Роснефти». Как сообщила пресс-служба «Другой России», в листовках содержались призывы перестать «грабить народ».

«Каждый год правительство принимает все новые законы, которые обворовывают народ и расширяют бездну между сверхбогатыми и простым населением. Пенсионная реформа, повышение НДС, коррупция – следствия воровского курса нашего государства, обозначенного в девяностые. Его цель – не забота о народе, а обогащение сверхбогатых. Так быть не должно!», – говорится в агитационных материалах.

В «Другой России» подчеркнули, что «богатства земельных недр принадлежат народу». «Государство должно заботиться о своих гражданах, а не об интересах кучки воров. Мы требуем: пересмотра итогов приватизации. Передела собственности в стране. Возвращение народу украденного. Установления социальной справедливости. Хватит грабить народ – грабьте олигархов!», – заявляется в листовке.

После акции около «Сибура» было задержано семь «другороссов»: Сергей Еропкин, Роман Сорокин, Анна Щука, Александр Рыбкин, Марат Салахиев, Михаил Аксель, Никита Курбатов, однако сотрудники ОВД отрицают нахождение активистов у них в отделении.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 23.09.18

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