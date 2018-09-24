Полиция подтвердила задержание Навального

Московский главк МВД подтвердил информацию о задержании скандального политика Алексея Навального. Как говорится в сообщении пресс-службы столичной полиции, против него возбуждено дело об административном правонарушении.

В частности, Навальный обвиняется по статье 20.2 КоАП РФ, которая предусматривает наказание за «нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования».

«Материалы дела будут переданы в суд для рассмотрения и принятия решения», – уточнили в пресс-службе полиции.

Навальный был задержан сегодня, 24 сентября, на выходе из спецприемника, где он отсидел 30 суток ареста за повторное нарушение установленного порядка организации публичного мероприятия в связи с протестной акцией 28 января в центре Москвы.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 24.09.18

В России хотят повысить возраст продажи сигарет. / Путин и Лукашенко подпишут важные документы в октябре. / Финская полиция задержала россиянина по делу об отмывании денег. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»