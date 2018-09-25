Госдума окончательно одобрила «уголовку» за увольнение пожилых работников

Закон об уголовной ответственности за увольнение лиц предпенсионного возраста принят Госдумой в третьем, окончательном чтении. Документ, который был внесен президентом РФ Владимиром Путиным, подразумевает, что за необоснованный отказ или необоснованное увольнение граждан предпенсионного возраста работодатель заплатит до 200 тысяч рублей штрафа либо отправится на обязательные работы на срок до 360 часов. Соответствующие изменения вносятся в Уголовный кодекс РФ.

Под предпенсионным понимается период продолжительностью до 5 лет, предшествующий назначению человеку страховой пенсии по старости.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин ранее отмечал, что эта статья УК РФ будет носить скорее превентивный характер, «и будет психологически воздействовать на тех, кто при принятии решения начнет думать о том, как без серьезных на то оснований уволить работника предпенсионного возраста или не взять его на работу».

Депутат от «Единой России» Андрей Исаев сегодня поддержал спикера нижней палаты парламента, заявив, что задачей уголовного права является не «сажать и штрафовать, а предотвращать преступления». Он сообщил, что выявлять подобные нарушения будет, разумеется, Гострудинпекция, и она будет применять к нарушителям административный, а не Уголовный кодекс.

Документ поддержали три парламентские фракции – «Единая Россия», ЛДПР и «Справедливая Россия». В итоге законопроект был принят 377 голосами «за» при одном «против» и одном воздержавшемся.

Специалисты уже назвали эти поправки безрезультатными. Так, председатель межрегионального профсоюза «Новопроф» Иван Милых ранее пояснял, что людей будут увольнять «по собственному желанию», а доказать вину работодателя будет практически невозможно.

В этой ситуации, как считает профсоюзный лидер, последствия повышения пенсионного возраста на пять лет будут катастрофическими для населения и страны. «Мы получим огромное количество безработных предпенсионного возраста, людей, которым будет тяжело найти работу – после 45 лет тяжело искать работу», – констатировал он.

Стоит отметить, что объединения работодателей также высказывали претензии к законопроекту. В частности, глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин предупредил, что чрезмерно жестокая ответственность может провоцировать увольнение более молодых сотрудников, что опять же спровоцирует рост безработицы.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 25.09.18

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