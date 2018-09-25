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Вторник, 25 сентября 2018, 15:28 мск

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Путь в никуда: жителям России предстоит еще сильнее бороться за выживание

Принятый сегодня Госдумой закон об уголовной ответственности для работодателей за увольнение работников предпенсионного возраста – путь в никуда, населению придется еще сильнее сражаться за выживание. Такое мнение, как передает корреспондент РИА «Новый День», высказала старший аналитик «Альпари» Анна Бордрова. По ее оценке, в наиболее сложной ситуации окажутся женщины.

Парламентарии считают, что закон носит характер предупреждения, а сами эти меры имеют чисто превентивный характер. «Зачем в таком случае на «косметические» меры было потрачено столько времени работы Госдумы, непонятно – в реальности ситуация будет в корне отличаться от той, что «нарисовали» на бумаге», – подчеркнула эксперт в своем обзоре.

Бодрова обратила внимание, что никто из работодателей никогда не признается в том, что не принимает на работу человека предпенсионного возраста в силу количества лет, оставшихся до выхода на заслуженный отдых. «Причины, если их вообще назовут, будут другими – недостаточность компетенции, отсутствие опыта в узких вопросах, недостаточное соответствие претендента должности в целом. Отговорок в данном случае можно придумать неограниченное количество, закон за это не наказывает и штрафом не облагает», – отметила эксперт.

По ее оценке, «пока в государстве нет нормы «содержания» на балансе компании определенного объема лиц «сложного» – предпенсионного и пенсионного возрастов – бизнес будет обходить старательно расставленные властями препятствия».

«В реальности окажется, что лет за 5-6 до наступления пенсии от специалиста будут стараться избавиться, если он не топ-менеджер или владелец бизнеса. Думается, что женщины в данном случае окажутся в еще более уязвимом положении в силу сложившейся схемы. Тогда человек будет вынужден обращаться или на биржу труда (получить максимальное пособие по безработице почти невозможно), или люди в возрасте будут соглашаться на зарплату в конверте или минимальный «белый» размер оплаты труда. Это никуда в конечном итоге не приведет – просто населению придется сражаться за свой завтрашний день более интенсивно», – считает Бодорова.

При этом эксперт напомнила, что минимальный размер оплаты труда в России составляет 11163 рубля, средний размер заработной платы (по Росстату) – 41140 рублей. «Среднегодовой рост зарплат в России служба госстатистики оценивает в 7%, с поправкой на инфляцию он остается по-прежнему символическим и «съедается» повышенными повседневными тратами россиян», – заключила Бодрова.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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