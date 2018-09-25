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Вторник, 25 сентября 2018, 16:08 мск

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Убийство в Подмосковье: мужчина зарезал свою 75-летнюю мать

В Подмосковье 55-летний мужчина зарезал свою мать. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщила пресс-служба регионального главка Следственного комитета.

По данным ведомства, ЧП произошло 24 сентября в Сергиево-Посадском районе. Тело 75-летней женщины было обнаружено в ее квартире.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»).

В ходе оперативно-розыскных мероприятий удалось установить и задержать подозреваемого в совершении убийства. Им оказался 55-летний сын погибшей.

На допросе он признался в преступлении и пояснил, что убийство было совершено в ссоре.

Назначена судебно-медицинская экспертиза. В ближайшее время следствием будет решен вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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