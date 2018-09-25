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Среда, 26 сентября 2018, 01:24 мск

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Накануне второго чтения: сможет ли Госдума увидеть альтернативу пенсионной реформе

Сегодня нижняя палата российского парламента рассмотрит во втором чтении законопроект о повышении пенсионного возраста с учетом президентских поправок, смягчающих первоначальный правительственный документ. Между тем, судя по массовым протестным выступлениям и провалу на выборах провластной «Единой России», жителей России не устраивает даже «смягченный» вариант реформы.

Согласно результатам опроса, проведенного на сайте РИА «Новый День», подавляющее большинство (более 80%) респондентов считают, альтернатива пенсионной реформе есть. Для этого требуется изменить социально-политический курс государства и одновременно принять ряд решений, в том числе вернуть в Россию деньги из офшоров, ввести прогрессивную шкалу налогообложения, направить на пенсии доходы нефтегазовой отрасли, а также создать условия для реальной легализации «теневой» экономики и остановить массовое воровство госсредств.

В многочисленных комментариях читатели РИА «Новый День» обратили внимание, что «деньги у государства есть, но тратятся в неправильном направлении». В числе возможных дополнительных ресурсов для увеличения пенсий – «уменьшить военные расходы на боевые действия в чужих странах», а также «убрать трудовых мигрантов, сбивающих цены на рынке труда и не платящих налоги в Пенсионный фонд».

Как считают участники голосования, одновременно России «нужна новая индустриализация – надо строить новые заводы и фабрики», а наряду с этим требуется «деприватизация природных и промышленных объектов» и «силой вернуть награбленное олигархами, а их самих – за решетку».

«Устранить препятствия на пути малого и среднего предпринимательства, возродить производство, а не только декларировать это. Сократить зарплаты и количество чиновничества, зарплата должна зависеть от эффективности деятельности, для чего должна быть разработана четкая оценка эффективности», – высказал мнение один из участников голосования.

«Пусть правительство перестанет грабить страну и народ. Первым делом уменьшить зарплаты им до нашего минимума, затем назначить им минимальные пенсии. И вообще, зачем нам столько людей, заседающих и протирающих свои штаны в кабинетах? Уменьшить численность вдвое, а то и втрое. Привыкли, начальник начальником погоняет. Пусть побудут в шкурах наших и наших родителей, тогда и поймут, как мы выживаем», – считает другой читатель РИА «Новый День».

Стоит отметить, что похожие мнения звучали в минувшие выходные, когда по России прокатилась очередная волна протестов против пенсионной реформы. Противники повышения пенсионного возраста также потребовали смены политического курса и отставки руководства страны, в том числе президента РФ Владимира Путина.

Будут ли в Госдуме услышаны эти требования, станет известно сегодня. Между тем, судя по заявлениям и действиям представителей власти, пенсионная реформа все-таки будет утверждена со «смягчающими» президентскими поправками.

Напомним, 16 июня правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о повышении пенсионного возраста для мужчин до 65 лет, для женщин – до 63 лет. 19 июля документ был принят в первом чтении благодаря усилиям депутатов от «Единой России», остальные фракции – КПРФ, «СР» и ЛДПР – голосовали против пенсионной реформы. По всей стране прошли многочисленные митинги протеста. 29 августа президент РФ Владимир Путин высказался в поддержку реформы, однако признал, что проект кабинета министров нужно смягчить. Он предложил повысить пенсионный возраст для женщин не на 8 лет, а на 5, предусмотреть право досрочного выхода на пенсию для многодетных матерей, а также подготовить рынок труда к новым условиям.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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